Hrvat najavio dolazak megazvijezde u Banja Luku, ali nitko mu ne vjeruje

Kao bomba u ponedjeljak je odjeknula vijest kako će u posjet Banjaluci i Republici Srpskoj u kolovozu doći legenda boksa Mike Tyson, a naslovnice portala iz susjedstva bile su prepune vijesti o dolasku velikog Amerikanca.

Informaciju da Amerikanac dolazi u Banjaluku prenio je nekadašnji proslavljeni boksač Anton Ante Josipović, koji je otkrio kako će Mike Tyson biti gost Banjaluke između 15. i 20. kolovoza, što su objavili svi mediji u Republici Srpskoj, a i šire.

No izgleda kako je vijest o dolasku legendarnog boksača lažna, barem tako tvrdi predsjednik boksačkog kluba ‘Slavija’ iz Banjaluke Dalibor Petković, koji kaže kako od dolaska Tysona neće biti ništa.

