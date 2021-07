HRVAT KOJI JE SKOVAO TRI MEDALJE! ‘Jesam li vjerovao u preokret? Moraš vjerovati! Ima šampionsku glavu!’

Autor: G.I.Š.

Hrvatska je od ovih Olimpijskih igara bogatija za dvije medalje u taekwondou, zlatne Matee Jelić i brončane Tonija Kanaeta, a najzaslužniji za ova podvig sigurno je Toni Tomas koji je i započeo ovu uspješnu priču.

Dan nakon što su se slegli dojmovi Tomas je dao intervju za Sportske novosti u kojem se prisjetio uspona i padova, od Londona, preko Rija pa do Tokija.

Klub Marjan, koji je osnovao Tomas, tako je u Hrvatsku donio već tri olimpijske medalje, Lucije Zaninović u Londonu i sada ove dvije, Jelić i Kanaeta.

Postavljanje standarda

“Jednom sam vam rekao kako moramo postaviti standard. Taj standard je jedna medalja na Igrama. Sada smo u Tokiju prešišali ono što smo postavili kao cilj, lupili smo dvije, ali nećemo se buniti. Na svakim sljedećim Igrama moramo osvojiti barem jednu medalju, jer imamo toliko mladih i kvalitetnih boraca da je to čudo”, rekao je trofejni trener za SN i opisao svoje viđenje puta do zlata Matee.

“Matea se dobro borila, sve tri borbe do finala su bile vrlo lagane, nitko joj ništa nije mogao. Da je bilo za potrebu, mogla je i u polufinalu ići na prekid. U finalu je oscilirala, nije se držala onoga što smo se dogovorili, nije se držala taktike”, malo je pokudio zlatnu olimpijku pa nastavio:

“Tako da sam ja to vidio kao njenu prosječnu borbu. Na kraju je pokazala da im šampionsku glavu i nije joj prvi put da pobjeđuje na takav način. Jesam li vjerovao u preokret? Moraš vjerovati, inače se nema smisla baviti ovim poslom. Bez obzira koliku prednost imala suparnica, moraš ići do kraja, moraš ići na nokaut”, rekao je Toni.

Tri olimpijske medalje









Toni je trener s tri olimpijske medalje, a tek mu je četrdeset godina.

“A što ću kad sam počeo kao mulac. Skupilo se ogromno iskustvo u ovih dvadeset godina, ovo su mi bile treće Olimpijske igre, puno sam sportaša vodio i kvalificirao na Igre. Još sam ponosniji što smo u klubu stvorili nove trenere, što imamo ogroman broj kvalitetnih boraca. To mi je oduvijek bila intencija i to je bilo najvažnije postići nakon fantastične ere Ane i Lucije Zaninović. Nikako nisam želio da priča oko Marjana počne i završi sa mnom.”

Tonija Kanaeta do bronce je vodio Veljko Laura Šišo kojem se mjesto otvorilo sedam dana prije polaska taekwondo ekspedicije eliminacijom košarkaša s kvalifikacija u Splitu.

“Njihova se nesreća pretvorila u našu sreću. Inače, ne znam kako bi sve skupa završilo. Vidjeli ste kakav je bio raspored, ja bih praktički morao bez odmora ići iz borbe u borbu, pripremati i voditi Mateu i Tonija. To bi bilo užasno teško. Zato sam dan ranije predložio Veljku da on vodi Tonija, da će mu on više dati i bolje ga pripremiti. Mislim da je izvukao maksimum iz Tonija u ovom trenutku. Ja sam njegove borbe uspio pratiti iz dvorane za zagrijavanje, nisam se miješao. Hramcov u četvrtfinalu? To je tako, nikada ga nije pobijedio, ali Hramcov doista rijetko gubi, postoji razlog za takvu dominaciju. Važnije je da su Toni i Veljko ostali smireni, dočekali drugu priliku i osvojili broncu”, rekao je Tomas pa priznao kako jedva čeka doći doma:.









“Već smo sedamnaest dana ovdje, bit ćemo ukupno dvadeset, a nismo izašli iz olimpijskog sela. Fali mi svega, a najviše da se najedem kao čovjek. Malo juhe i lešo mesa, malo janjetine”, iznio je svoje trenutne želje nakon berbe medalja Toni Tomas.