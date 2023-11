Hrvat bi razbuktao staru ljubav u ringu: ‘U kostima osjećam da slijedi novi uzlet’

Autor: Ivor Krapac

Prošlo je više od pola godine otkako je Alen Babić doživio svoj prvi poraz u profesionalnim boksačkim vodama. Hrvata je u travnju u borbi za naslov svjetskog prvaka u ‘bridger’ kategoriji po WBC-u prekidom u prvoj rundi pobijedio Poljak Lukasz Rozanski pred svojim navijačima u Rzeszowu, a nakon toga, Babić traži put prema povratku.

Čini se da to uskoro dolazi, sudeći po njegovim riječima u novoj objavi na Instagramu.





Sve svoje navijače, ali i druge koji ga prate, Babić je podsjetio na svoj put u boksu i ranije u životu, a najavio je da priča uskoro ide dalje.

Emotivno obraćanje

“Kad sam kretao u ovo ludilo, zamolio sam vas samo jednu stvar; da vjerujete u ‘underdoga’, da zanemarite sva pravila i vjerujete jednom običnom redaru s naizgled nedostižnim snovima. Znao sam u što se upuštam, i da ste me zadužili s titulom “People’s champ”. Znao sam tad, a znam i sad, da smo nakon te titule, ja i “najteži sport na svijetu” zauvijek povezani. Mislim da slijedi ponovni uzlet, osjećam ga u kostima”, napisao je Babić, dodajući i da dolazi nastavak njegove sage.

Hrvatski boksač je objavu imao uz fotografiju Leonarda Pijetraja, svojeg bivšeg trenera, a dan ranije, na Facebooku se javio s riječima i slikom žaljenja što više ne surađuje s čovjekom s kojim je nekad radio.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alen “The Savage” Babić (@alenthesavagebabic)









“Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta, par trenutaka nakon ove slike kreće kaos. Ispostavilo se da se sve otelo kontroli i da sam po ne znam koji put otišao u ‘crveno’. Sve mogu sam, najjači sam, nitko mi ne treba i slični osjećaji su postali moja hrana, moja baterija – neiscrpna baterija, ili barem sam tako mislio. Ali… ona poznata ‘what comes up must come down’ jel!?”, napisao je Babić u toj objavi s Pijetrajem na slici.

“Moje dno se desilo u najgorem mogućem trenutku – u ringu pred borbu koja bi me lansirala u boksačku povijest pred očima cijele nacije. U najveću borbu života ušao sam s ljudima koji su iznevjerili moje puno povjerenje te su s osmijehom nestali iz mojeg života iste sekunde. Dok sam silazio iz ringa jedan čovjek mi je bio pred očima, moj mentor sa slike Leonard Pijetraj.

Jbg. Zaj**o sam. Oprosti. Hoću se vratiti kući”, dodao je Babić.

Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta, par trenutaka nakon ove slike kreće kaos. Ispostavilo se da se sve otelo kontroli… Objavljuje Alen Babić u Srijeda, 1. studenoga 2023.









Babić i Pijetraj ne surađuju od početka godine, a u razgovoru za RTL, hrvatski boksač je tada pričao kako je do toga došlo.

“Došlo je do nekih promjena u mojoj karijeri, ja i Leonardo Pijetraj smo se razišli. Bili smo skupa sedam godina. Mislim da smo izvoljeli sve što smo imali skupa, ja više ne mogu s tim čovjekom raditi, mislim da on ne može ni sa mnom. Mislim da je identična priča s obje strane. Sretan sam otkad smo se razišli, dobio sam neki novi val energije i svega i stvarno bih volio da svako svojim putem dođe do vrha”, rekao je tada Babić, a nove riječi govore da sada zbog prekida žali.

U međuvremenu se dogodio težak poraz od Rozanskog u Poljskoj, a borbu nakon koje hrvatski boksač traži novi uzlet možete pogledati – ovdje.