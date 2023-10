Hrgoviću prijeti nova promjena protivnika, jedno veliko ime bi zaobišao

Vrte se opcije za nastavak karijere Filipa Hrgovića, dok čeka veliki meč u kojem bi iduće godine napadao svjetski teškaški naslov po IBF-u. Najbolji hrvatski teškaš bi taj izazov mogao imati u borbi za upražnjeni naslov s obzirom na planove koje za svoja dva meča imaju Oleksandr Usik i Tyson Fury, a s obzirom na to, kao kandidat za protivnika spominjao se Anthony Joshua.

Britanac je veliko teškaško ime, no kako sada stvari stoje, čini se da bi Hrgović ipak išao na drugog čovjeka s obzirom na promjene na ljestvici IBF-a.

Bude li borbe za upražnjeni naslov svjetskog prvaka, Hrgović bi išao na 32-godišnjeg Šveđanina Otta Wallina zbog Wallinovog dolaska ispred Joshue na IBF-ovoj ljestvici.

Wallin je svoj posljednji meč imao proteklog vikenda, s pobjedom protiv Armenca Murata Gasijeva podijeljenom sudačkom odlukom, a nakon toga, čeka ga skok korak iza Hrgovića na IBF-ovoj ljestvici, kako je objavio boksački novinar Michael Benson.

Hrgović je prvi izazivač za IBF-ov naslov, to se ne mijenja, no švedski teškaš bi nakon svoje pobjede trebao preskočiti Joshuu, što bi značilo da hrvatski teškaš neće na 33-godišnjeg Britanca u napadu na svjetsku titulu.

Anthony Joshua may be denied the chance to fight Filip Hrgovic for the vacant IBF heavyweight world title because Otto Wallin’s win over Murat Gassiev last weekend was an IBF eliminator (supposedly for the IBF #2 spot). IBF rankings not updated since, but if correct it would be…

