‘Hrgović?Moram borbu završit prekidom, čeka ga šok!’ Slijedeći protivnik hrvatskog boksača uputio oštre riječi

Pred Filipom Hrgovićem je slobodno možemo reći najveća borba njegove karijere. U ringu londonske O2 Arene, odmjeriti će snage s Australcem Demseyjem McKeanom (21-0).

Dvojica neporaženih teškaša boksat će u sunaslovnoj borbi velike priredbe koju će predvoditi Anthony Joshua i Dillian Whyte. Pobjednik će, kao obvezni IBF-ov izazivač, stajati prvi u redu za napad na naslov te federacije, odnosno za obračun s s boljim iz meča između Oleksandra Usyka i Daniela Duboisa

“Vrlo sam uzbuđen, mnogo puta sam bio spominjan u kontekstu velikih mečeva, a sada ću se boriti s Hrgovićem, mislim da je to najbolji mogući ishod. Pobjeda mi donosi status obveznog izazivača i meč s pobjednikom između Usyka i Duboisa. Kažu da se dobre stvari događaju ljudima koji čekaju, a ja sam čekao dovoljno dugo i nešto dobro je konačno sletjelo u moje krilo” rekao je Australac.

Zatim je dodao: ” Moj posljednji meč bio je na Matchroomovoj priredbi u Brisbaneu, u listopadu, i pokušavali smo progurati još jednu borbe prije ove, ali kad pokušavaš doći do velikog meča to zahtijeva mnogo pregovora i vremena. Sretan sam što smo sada uspjeli dogovoriti meč s Hrgovićem, koji je također imao pauzu kao i ja.”

