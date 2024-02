Hrgovića je bivši prvak grubo izigrao, ali za najboljeg Hrvata ipak ima baš jaka opcija

Autor: Ivor Krapac

Mnogi boksači su već napravili plan što se tiče njihovog prvog meča u 2024. godini, no Filip Hrgović za sada i dalje čeka pravi izazov, usporediv s onim iz ljeta 2022. kada je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Kineza Zhileija Zhanga. U međuvremenu je učvrstio svoj status obveznog izazivača za svjetski teškaški naslov po IBF-u, a u planovima za dalje nije Anthony Joshua, koji se okrenuo meču protiv Francisa Ngannoua, bivšeg teškaškog prvaka u mješovitim borilačkim vještinama u UFC-u, s pobjedom nad Stipom Miočićem u borbi za titulu.

Joshua je sa svojom ekipom grubo izigrao Hrgovića, a za jaki meč, sada se kao opcija nudi Britanac Daniel Dubois, na kojeg bi mogao ići u svojoj narednoj borbi, možda i za IBF-ov svjetski naslov s obzirom na to da svoju šansu čeka već dugo. No, za to bi 31-godišnji Zagrepčanin trebao i još malo pričekati s obzirom na to da Dubois na redu prvo ima borbu za europski teškaški naslov protiv belgijskog boksača Ryada Merhyja.

Puno planova se radi, a mnogi u tim planovima zaobilaze Hrgovića, uz objašnjenje da najbolji hrvatski teškaš nije dovoljno atraktivan što se tiče financijske ponude za veliki meč. S omjerom pobjeda i poraza 17-0 i s 14 mečeva riješenih prekidom borbe, 31-godišnji Zagrepčanin je tako i dalje ‘u čekaonici’ prije mogućeg susreta s Duboisom. Britanac je na IBF-ovoj ljestvici izazivača sada peti, no pritom treba reći da na drugoj poziciji nije nitko, ona je upražnjena.

Podignuo se nakon poraza

Daniel Dubois, koji će u rujnu proslaviti 27. rođendan, u karijeri ima 20 pobjeda i dva izgubljena meča u profesionalnim vodama, s 19 pobjeda prekidom borbe. Lani je u kolovozu doživio poraz od Ukrajinca Oleksandra Usika, sadašnjeg teškaškog prvaka po IBF-u, no potom se podignuo i dan prije Badnjaka slavio protiv Amerikanca Jarrella Millera na velikoj priredbi u saudijskom Rijadu.









Podsjetimo, na toj velikoj priredbi u Saudijskoj Arabiji je boksao i Filip Hrgović, s lakom i brzo ostvarenom pobjedom protiv Australca Marka De Morija koji je bio nedorasli protivnik za najboljeg hrvatskog teškaša. Takvih mečeva je Hrgoviću već dosta, sada želi i pravi izazov.

Protiv Anthonyja Joshue ga neće imati u dogledno vrijeme s obzirom na to da se Joshua okrenuo meču protiv Ngannoua, a treba vidjeti kako će se razviti situacija s Duboisom nakon što Britanac s dnevnog reda skine meč za teškaški europski naslov. Što se tiče Oleksandra Usika, sadašnjeg prvaka po IBF-u, već se zna kakve planove ima Ukrajinac.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Filip Hrgović (@filip_hrgovic)

Uskoro protiv Furyja

Usik će 17. veljače u glavnoj borbi nove boksačke večeri u Rijadu ići na Tysona Furyja u meču za ujedinjenje svjetskih naslova, a nakon toga je u planu i novi meč te dvojice boksača. Ukrajinac bi u tom slučaju morao prepustiti svoj IBF-ov naslov i titula bi bila otvorena za Hrgovićev napad protiv još nepoznatog protivnika.