Hrgovića grubo šamaraju, ali ipak se sprema najveći meč: Zbog Hrvata je odbio milijune

Autor: Ivor Krapac

Filip Hrgović i dalje čeka napad na svjetsku titulu po IBF-u, a najbolji hrvatski teškaš neće je dočekati ove godine s obzirom na to da još jednom mora na protivnika koji nije iz ranga onih vrhunskih, ovog puta na 41-godišnjeg Australca Marka De Morija koji ima i hrvatsko iskustvo s obzirom na to da se u braku sa suprugom Milijanom svojedobno smjestio u Splitu.

Takav rasplet je donio novi šamar za Hrgovića s obzirom na to da je u statusu obveznog izazivača za IBF-ov svjetski naslov još uvijek prisiljen na čekanje. No, i to će doći kraju, a očekuje se da će veliku priliku za titulu imati iduće godine, i to što brže.





Opcija za relativno brzi napad na naslov otvara se zbog drugog meča na priredbi na kojoj će Hrgović boksati protiv De Morija 23. prosinca u saudijskom Rijadu. Radi se o meču u kojem jedan na drugoga idu Britanac Anthony Joshua i Šveđanin Otto Wallin, a očekuje se da bi pobjednik potom išao na Hrgovića u meču za IBF-ovu teškašku titulu.

Čeka se i veliki meč

Da bi došlo do Hrgovićevog napada na titulu, prvo se čeka veliki meč Tysona Furyja i Oleksandra Usika, zakazan za 17. veljače također u Rijadu. Riječ je o meču za ujedinjenje svjetskih teškaških naslova, a nakon toga, očekuje se da bi pobjednik meča Fury – Usik svoju IBF-ovu titulu morao prepustiti zbog planova koji ne uključuju susret s Hrgovićem u ringu.

Hrvat bi, tako, dobio priliku za borbu za tu prepuštenu titulu protiv pobjednika meča Joshua – Wallin.

Zbog svojih planova, koji uključuju i meč protiv Hrgovića, Anthony Joshua je već odbio jednu financijski primamljivu opciju. Odnosila se na dogovor meča protiv Amerikanca Deontaya Wildera, a radilo se o dvoboju teškom 50 milijuna američkih dolara.

“Tražio je 50 milijuna, taj novac smo pronašli, ali onda je to odbio”, rekao je Wilder o Joshui.









Hearn: If Joshua Beats Wallin, He Puts Himself In Line To Fight Hrgovic For Vacant Title https://t.co/OWFJcL13FU pic.twitter.com/WtXQ8mJNae — BoxingScene.com (@boxingscene) November 17, 2023

Wilder smatra i da su meč protiv njega odbili ljudi koji brinu o Joshuinoj karijeri, a aludirao je na to da žele izbjeći potencijalni poraz koji bi uzdrmao Joshuino ime u svijetu boksa.

“Njegovi ljudi onemogućuju taj meč protiv mene jer je boksač s reputacijom. Više od šest godina čekamo taj meč, ali dođe i trenutak kada ti se u glavi pojavi misao da na to zaboraviš”, rekao je Deontay Wilder.