HRGOVIĆ ZAVRŠIO S ODMOROM I PORUČIO: ‘Sad svi žele u ring sa mnom, mogu zaraditi konačno’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Filip Hrgović slavio je prije mjesec dana protiv Kineza Zhanga i nakon toga otišao na zasluženi odmor. Najbolji hrvatski borac prekinuo je medijsku šutnju i rekao nešto o svojoj budućnosti:

‘Prvi sam trening nakon borbe odradio taj četvrtak, pet dana nakon meča. I nastavio sam u ritmu 2-3 treninga pa dan-dva odmor. Održavao sam se u formi, cijelo je vrijeme to bio aktivni odmor. Fizički sam već nakon tjedan dana bio kao nov, ali mi psihički još malo fali. Zato razmišljam da se odmorim još jedan tjedan pa onda krenem u nove pripreme, novi kamp. Zaželio sam se malo slobode, da mogu raditi što želim.’ rekao je malo o svom odmoru.

Rekao je i u kakvom je psihičkom stanju: ‘Pa, uvijek se nakon borbe odmaram po 3-4 tjedna, sad ću možda pet, nisam još odlučio. Psihički mi, nakon svega kroz što sam prolazio, treba još više, da se malo maknem, ali takvo mi je razdoblje u karijeri da ne mogu uzimati predug odmor, ne smijem ispasti iz štosa, moram se boriti. Do kraja godine sigurno ću imati borbu. Tek sad osjećam da kreće moja karijera, najbolji dio karijere.’





‘ Ne želim čekati’

Upitan je hoće li čekati borbu za naslov ili će riskirati i boriti se: ‘Čekati neću sigurno, borit ću se ja još par puta do tog poziva za titulu, to se može odužiti. I želim teške mečeve, da naučim, napredujem, no nisam u tome svemu sam, i promotori i moj tim će reći svoj stav pa ćemo zajedno odlučiti. No, bez pravih protivnika ne mogu napredovati.’

‘Sad sam, gledajući biznis stranu boksa, u vrhunskoj poziciji. Mogu birati i puno velikih imena pristat će na meč zbog uloga prvog izazivača. I mogu zaraditi pravi novac, napokon, nakon 16 godina muke. Treba samo biti pametan. Evo, Golovkin je u subotu u 40. godini imao meč u kojem je najviše zaradio, Kličko je jedan od najboljih mečeva imao u 42. godini, pomakla se dobna granica i možda me čeka još deset godina karijere. Ne treba srljati.’ zaključio je.