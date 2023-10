Hrgović slavi veliku pobjedu izvan ringa, evo protiv koga bi mogao po svjetski naslov

Planovi koji se vrte oko njega nisu išli u prilog Filipu Hrgoviću, no najbolji hrvatski teškaš ipak bi mogao dobiti priliku boriti se za svjetski naslov relativno skoro, u idućoj godini.

Na takav rasplet utječe nalog IBF-a da meč Oleksandr Usik – Tyson Fury za ujedinjenje teškaških titula može usporiti Hrgovićev napad na naslov samo privremeno.

Hrgović bi svoju priliku imao nakon što se Usik i Fury sretnu pri kraju godine. S obzirom na njihove planove da dogodine imaju i revanš, moguće je da bi se Hrvat u svojem napadu na naslov po IBF-u sreo s drugim protivnikom, a ne Usikom ili Furyjem.

Pritom je u igri još jedan veliki protivnik za Hrgovića, Anthony Joshua, koji bi, uz Hrvata, bio prvi dostupni izazivač za IBF-ovu titulu.

Takvo stanje stvari otkriva objava boksačkog novinara Michaela Bensona na Twitteru, danas X-u.

“IBF je poslao pismo ekipi Tysona Furyja i Oleksandra Usika, a u pismu stoji da se pobjednik njihovog meča za ujedinjenje naslova nakon toga trebao sresti i braniti naslov po IBF-u protiv obveznog izazivača Filipa Hrgovića, bez iznimki”, objavio je Benson.

“Ako će Fury i Usik imati revanš, što se očekuje, onda bi Hrgović išao na narednog izazivača po ljestvici za IBF-ov naslov koji bi bio bez vlasnika. To je trenutno Anthony Joshua”, dodao je boksački novinar.

‼️ The IBF have now sent a letter to both Tyson Fury and Oleksandr Usyk’s camps confirming that the winner of their undisputed heavyweight world title fight will be ordered to defend vs IBF mandatory challenger Filip Hrgovic next, no exceptions allowed. If Fury and Usyk rematch…

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 5, 2023