Hrgović se obratio britanskim zvijezdama: ‘Tko god mi bude protivnik izgubit će’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Sjajnim nokautom već u prvoj rundi protiv Australca De Morija te porazom Wildera od Parkera boksači putevi napokon su spojili Filipa Hrgovića i Anthonya Joshuu.

Hrgović, neporaženi hrvatski boksač (17-0), obavezni je izazivač za IBF-ov pojas teške kategorije. Trebao bi se boriti protiv pobjednika meča Tyson Fury – Oleksandr Usik ili protiv Joshue ako Fury i Usik dogovore i revanš. Josuha je u subotu bio bolji od Wallina.

Budući da je izvjesno da će Fury i Usik, koji se bore 17. veljače, imati i drugu borbu, IBF će organizirati meč za privremenog prvaka. Hrgović bi tako u ring mogao 9. ožujka, kada su Saudijci najavili novu veliku priredbu.

Snažna poruka

“Potpisali smo s Wilderom, ali on je izgubio. To se događa u boksu. Možda je to i blagoslov, Joshua je spreman za naslov. Želi postati trostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji. Otto Wallin bio je broj dva u kategoriji, bit će Hrgović protiv A. J.-a za svjetsku titulu”, rekao je promotor Eddie Hearn.

Nakaon borbe Hrgović je rekao: “Odavno sam spreman za veliku borbu. U boksu sam 17 godina, duga amaterska karijera, šest godina sam profesionalac. Spreman sam na sve. Saudijska Arabija i Njegova Ekscelencija su promijenili boks. Sada više neće biti politike i dobit ću veliku borbu. Jedva čekam.”

Zatim se dotaknuo Furya i Joshue: “Naravno da želim Tysona Furyja, on je najveće ime u boksu. Trebao bih se boriti s njim ili Usikom, ali očekujem da će oni najprije imati revanš, tako da ću napasti ‘praznu’ IBF titulu. Ispričavam se, dečki, sve ću vas pobijediti. Predugo sam čekao. Tko god od vas mi bude protivnik, izgubit će.”