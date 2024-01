Hrgović nije ništa izgubio zbog novog spektakla: On želi pojas i zbog toga ne može u ring s Joshuom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Brzinom munje svijetom se proširila vijest kako je pao dogovor za novi boksački spektakl, a gdje drugdje nego u Rijadu. Joshua je ugovorio meč s bivšim UFC-ovim prvakom Francisom Ngannouom.

Dojam je da se u javnosti digla panika da je Hrgović ponovno zanemaren od strane boksačkih promotora, ali to nije točno. Borba Joshue i Ngannoua je zapravo spektakl koji neće utjecati na poredak bitke za pojas.

Njihova borba je 9.3. što je samo mjesec dana nakon borbe Usika i Furya nakon koje će ostati prazan pojas IBF prvaka. Upravo tamo je Hrgović prvi na listi. Dakle, Hrgović nije izgubio ništa. Joshua je odlučio otići za novcima jer zna da će ime poput njega bitka za pojas uvijek čekati. Izgubio je jedino priliku da se brže bori za naslov, ali kad tad će doći na red jer IBF ne smije dopustiti da pojas bude slobodan isto tako ne smije preskočiti prvog na listi tj. Hrgovića.

Još se ne zna

S druge strane Hrgović i dalje ne zna s kim će u ring za naslov prvaka svijeta po IBF-u. Najviše se spominje novo američko čudo, Anderson, kojem je Hrgović poručio da će ga pojesti za doručak.

Osim njega spominje se i ime bivšeg prvaka Andya Ruiza. On se vraća nakon ozljede od godinu dana, a tu su još Sanchez i Parker. Puno je imena, ali i dalje je najizglednije da bi to trebao biti Josuha i to već na ljeto.

Eventualna promjena koja bi se mogla dogoditi po tom pitanju je da Joshua doživi sramotu protiv Kamerunca. Što će biti znat ćemo sve nakon njihovog meča u Rijadu.