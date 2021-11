HRGOVIĆ KONAČNO ODGOVORIO BABIĆU! ‘Glumi klauna! Namrštio se, obrijao i priča gomilu gluposti, ali neće još dugo!’

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, priprema se za borbu protiv Scotta Alexandera koja će se održati u prosincu u Las Vegasu.

Hrgović bi se uskoro trebao zaputiti u SAD, a prije odlaska iz Hrvatske pričao je o hrvatskim kolegama, pulenima njegova bivšeg trenera Leonarda Pijetraja.

Pričao je o Marku Milunu i Alenu Babiću, koji dugo vremena proziva Hrgovića u medijima te zahtjeva borbu protiv njega. Hrgović se nije suzdržavao u intervjuu za Sport nedjeljom.

Nije ih štedio

“Milun je, čini mi se, odličan dečko privatno, ali mislim da boks nije za njega. Trebao bi se prestati baviti boksom jer je već puno puta bio na podu, u amaterskom boksu je padao jedno sedam, osam puta. To nije dobro za zdravlje i ljudi koji ga vode bi ga trebali savjetovati da se ostavi ovog sporta. Ako se odluči za profesionalni boks, tamo su još jači udarači, to je stil boksa koji bi mu mogao trajno naštetiti zdravlju”, započeo je Hrgović o Milunu.

A onda je na red došao Babić kojeg nije nimalo štedio:

“U boksačkom smislu on za mene nije nikakav izazov. S Alenom sam trenirao, odrastali smo u istoj dvorani i znam ga jako dobro. Na koje god jače, međunarodno natjecanje je išao, nije uspio proći. Od nekih jačih turnira, Svjetske lige, do olimpijskih kvalifikacija nije dobro prolazio i to u nižoj kategoriji. Jednostavno, on je boksački limitiran”, priča Hrgović pa dodaje:

“Živimo u vremenu društvenih mreža i podcasta gdje svaka zgodnija djevojka koja pokaže svoje atribute stekne popularnost. On je tu zbog toga što glumi klauna. Namrštio se, obrijao glavu pa me proziva i priča gluposti. Tako je on stekao popularnost i on je zapravo svojevrsni influencer. On popularnost gradi tako što proziva mene. On je balončić od sapunice koji će se raspuknuti. Dobio je pet minuta slave, ali nema kvalitete da se ta priča nastavi.”