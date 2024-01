Hrgović gleda kako mu ispred nosa nestaju milijuni eura, opet ga ‘šamaraju’

Iako je Filip Hrgović obvezni izazivač za IBF-ov pojas prvaka u teškoj kategoriji i borba za titulu trebala bi doći u aktualnoj 2024. godini hrvatski boksač realno gubi velike novce jer mu onaj pravi meč protiv esvjetski renomiranog imena koji bi mu omogućio milijunsku zaradu uporno izmiče.

Nedavno je u javnosti osvanula informacija kako je Anthony Joshua ugovorio meč s bivšim UFC-ovim prvakom Francisom Ngannouom. U javnosti se stvorio dojam kako je Hrgović ponovno zanemaren od strane boksačkih promotora, ali zapravo borba Joshue i Ngannoua neće utjecati na poredak oko bitke za prestižni pojas prvaka.

Borba između Joshue i Ngannoua u Rijadu trebala bi se održati 9. ožujka, dakle mjesec dana nakon okršaja Tysona Furyja i Oleksandra Usyka nakon koje će ostati upražnjeno mjesto prvaka jer će bez obzira na pobjednika tog meča poraženi aktivirati klauzulu o uzvratu.

Joshua je odlučio u idućem meču izabrati najisplativiju varijantu i meč protiv dobro poznatog suparnika koji je atraktivan gledateljima, što automatski znači veću zaradu.No, IBF ne smije dopustiti da mjesto prvaka ostaje prazno, a prvog izazivača Hrgovića ne smije se preskočiti.

Dakle, jedino je pitanje koga Hrgoviću upariti u borbi za naslov. Jer nadao se Hrgović meču za naslov protiv Joshue, koja bi mu donijela prestiž, gledanost i veliku zaradu.

Dakle i ovako će Hrgović imati priliku za naslov, IBF ga ne može zaobići, ali koga će imati za suparnika ostaje obavijeno velom tajne. Jer nijedna borba neće mu donijeti toliko novca koliko je mogao zaraditi od meča protiv Joshue, a neki barataju s basnoslovnom svotom od deset milijuna dolara.

Nakon pobjede nad Australcem De Morijem u Rijadu teško je za očekivati da će Hrgović ostati neaktivan još osam ili devet mjeseci kako bi se suprotstavio Joshui, te se njegov novi meč može očekivati u svibnju ili lipnju. Ali protivnik u meču za naslov bit će neko puno manje ugledno ime, što automatski znači manji publicitet i manju zaradu.

Kao potencijalni suparnici spominju se Amerikanac Jared Anderson, kao i Joseph Parker koji je nedavno sve iznenadio u Rijadu pobjedivši Dentaya Wildera. Hrgović će sada morati pričekati 17. veljače borbu između Furyja i Usyka za apsolutnog prvaka svijeta. Iako će pobjednik tog meča imati obvezu suočiti se s prvim izazivačem potpuno je jasno kako će se obojica odreći pojasa IBF-ovog prvaka zbog revanša bez ozbzira na ishod.

Nakon toga će iz IBF-a stići direktiva za borbu za naslov između Hrgovića i prvog sljedećeg izazivača. Kako je Joshua već dogovorio meč s Ngannouom, bit će to neko puno manje atraktivno ime. A i nakon svoje borbe Joshua je najavio izazivanje Furyja ili Usyka nakon njihovih okršaja.

