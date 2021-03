HOLYFIELDU ČUVAJ UHO, STIŽE IRON MIKE: Nakon velikog preokreta potvrđen datum borbe

Povratnički meč Mike Tysona i Evandera Holyfielda ipak će biti održan, a samu vijest je potvrdio Iron Mike.

Boksač je tako negirao špekulacije da do borbe ipak neće doći jer su pregovori između dva velika rivala propali

Holyfield je pobijedio u prvom meču 1996., a godinu dana dogodio se najpoznatiji trenutak u povijesti tog sporta. Tyson je u jednom trenutku za vrijeme borbe odgrizao komad uha Evanderu te automatski bio diskvalificiran.

Tyson s 54 godine, a Holyfield s 58 debelo gaze nešto starije dane, a svijet želi ovu borbu dvojice boksača koji su obilježili njegovu povijest.

Stadion Hard Rock, 29. svibnja, potvrdio je Iron Mike.

‘’Borba između mene i Holyfielda i dalje traje i želim da to svi znaju. Radi se o skromnom čovjeku, znam to. On je božji čovjek, ali sam i ja i slušajte bit ću uspješan 29. svibnja’’, poručio je Tyson.

Mike Tyson has declared that the Evander Holyfield trilogy fight is on for May 29th…









— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 23, 2021