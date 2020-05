HOĆE LI STIPI ODUZETI POJAS BEZ BORBE? ‘Da nisam ozlijeđen već bi ga umirovio’

Američkom borcu hrvatskih korijena i prvaku u UFC-ovoj teškoj kategoriji Stipi Miočiću prijeti oduzimanje pojasa.

Njegov “zakleti” protivnik i miljenik prvog čovjeka UFC organizacije Daniel Cormier izjavio je kako će se rado boriti za pojas protiv silnog Kamerunca Francisa Ngannoua zbog neaktivnosti trenutnog prvaka.

“Predator” je također izjavio da je frustriran te da želi borbu za naslov umjesto borbe za pojas “privremenog prvaka” s Danielom Cormierom. Potvrdio je da priželjkuje meč sa Stipom, vjerujući da nije isti borac kao što je bio u njihovom prvom ogledu, kada je izgubio sudačkom odlukom poslije 5 rundi bezpoštedne borbe.

“Ako se Stipe neće boriti, Francis je zaslužio borbu za titulu. A ako će se netko boriti protiv Francisa za titulu, onda sam to ja. Prema Francisu imam sav mogući respekt, ali ne bojim se nikoga! Borit ću se protiv bilo koga na svijetu. Francis je odličan momak i jedna jako draga osoba. Osim toga, volio bih završiti trilogiju sa Stipom. No, ako se Stipe neće boriti, onda mu trebaju oduzeti pojas, isto kao što je Henry Cejudo ostavio svoj pojas muha kategorije. Nakon toga treba organizirati borbu za pojas između Francisa i mene, jednostavno je”, prokomentirao je Cormier trenutno stanje.

Na prozivke je nedugo nakon toga reagirao i aktualni prvak.

“Već sam rekao da ću se boriti protiv DC-ja. On samo voli malo podizati prašinu. Moj tim trenutno radi na osiguravanju lokacije za trening te dogovaranju datuma s UFC-om. Imam pet pojaseva kod kuće i nemam nikakvu potrebu sjediti i čekati. Da nisam imao ozlijeđeno oko, već bi se borio protiv Cormiera i umirovio ga”, napisao je Miočić na Twitteru.

I’ve already said I’m going to fight DC. He just likes to make noise. My team is working on securing a training location and dates w UFC. I have five belts at home. I don’t need to sit on anything. If I didn’t have a torn retina, I would’ve already fought & retired @dc_mma . #SM https://t.co/6ZHnd1xhlg

