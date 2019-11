HOĆE LI DOĆI DO VELIKOG SPEKTAKLA: Miočić odgovorio bezobraznom Furyju

Tyson Fury još ranije je govorio da bi se volio okušati i u MMA svijetu, a da je ozbiljan, još je jednom potvrdio u razgovoru za iFL TV, u kojem je prozvao Miočića i Ngannoua.

“Tko je teškaški prvak u UFC-u? Američko-hrvatski borac Stipe Miočić. Prihvatio bih meč s njim iste sekunde, bez ikakvih problema. I s Francisom Ngannouom. S bilo kojim teškašem kojeg imaju. Ne bojim se nijednog od njih. Ja sam Kralj Cigana. Boksač sam i jedan opaki tip”, poručio je Fury, a tada je dobio i odgovor.

“Ja sam slobodan. Borit ću se s tobom u oktogonu, a potom i vratiti uslugu borbom u ringu. Upoznat ćeš pravu moć”, napisao je Ngannou i tako izazvao Furyja za kojega se ne zna šali li se, ili misli ozbiljno.

Posljednjih dana bivši prvak svijeta odrađuje i MMA treninge uz pomoć UFC-ovog borca Darrena Tilla, što je i objavio na društvenim mrežama. Snimka je izazvala reakciju predsjednika UFC-a Dane Whitea, kao i prozvanog teškaša Francisa Ngannoua, a odgovorio je i Miočić.

“Budi oprezan sa željama”, poručio je Stipe Furyju.

.@Tyson_Fury be careful what you wish for… https://t.co/MMuXtLNcVK

— Stipe Miocic (@stipemiocic) 9. studenoga 2019.