HEROJI SU MEĐU NAMA! ‘Rekao sam mu da se ne opire ili ću ga ubiti’ SPRIJEČIO SILOVANJE

Samo jedan ispravni postupak može spasiti osobu životne traume, a možda i od goreg, i baš na takav čin odlučio se bivši talijanski profesionalni boksač Andrea Marcelli.

Andrea je 55-godišnji trener boksa koji živi u Rimu, a došao je na naslovne stranice medija u Italiji nakon što je spasio susjedu od silovatelja.

Naime, Marcelli je bio u svome stanu kada je čuo vrisak izvana, te je potrčao na ulicu vidjeti što se to događa.

Istinski heroj

“Pratio ju je i napao ju kada je pokušala ući u kuću. Odvukao ju je u podrum i pokušao silovati. Čuo sam vrisak, istrčao sam, ali nisam odmah mogao shvatiti gdje se nalazi. Kada sam shvatio bacio sam se na njega, valjali smo se i uspio sam ga savladati. Rekao sam mu da se ne opire ili ću ga ubiti”, izjavio je Andrea Marcelli koji je držao, kako se ispostavilo Ukrajinca, do dolaska policije.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i uhapsila je silovatelja, koji je navodno već ranije počinio nekoliko istih djela, a identificiran je kao 38-godišnji Ukrajinski državljanin Stanislav Koval.

Former Italian boxer, now coach, Andrea Marcelli saved his neighbor from being raped.

The alleged assaulter followed the victim into the building where she lives and tried to rape her. Marcelli, hearing her screams, run out of his apartment and rescurd her.









Feel good story. https://t.co/uZyYrl7TQR

— Al Zullino (@phre) November 10, 2021