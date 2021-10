GROZNA SUDBINA LEGENDARNOG SPORTAŠA! Zbog strašne bolesti morali mu amputirati udove

Bivši američki hrvač proživljava najgore trenutke svog života.

Naime, nekadašnja zvijezda hrvanja, Jimmy Rave, ima MRSA bolest te su mu liječnici morali amputirati obje noge.

Užasna bolest se nije zaustavila, stoga su mu morali amputirati i lijevu ruku.

“Prošlog lipnja sam počeo imati problema s hodanjem te sam otišao kod kirurga. Utvrdio je da imam MRSA na obje noge te da ih odmah trebam amputirati”, objavio je Rave na svom Twitter profilu.

Apparently it’s time for me to come clean. This past June I began having trouble walking & went to my surgeon. He determined I had MRSA in both legs & they needed to be amputated immediately. Promoters can tell you along with my peers, I’ve had a history w/this and would cancel pic.twitter.com/OnU2LgrKQt

— Jimmy Rave (@TheJimmyRave) October 24, 2021