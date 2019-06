Photo by Rey Del Rio/Getty Images

(FOTO) UZNEMIRUJUĆA SLIKA! Šokirani UFC-ov borac pretrpio jednu od najbizarnijih ozljeda

Američki borac Donald Cerrone izgubio je od Tonyja Fergusona na UFC-ovoj 238 priredbi u Chicagu. Međutim, ovo je bila jedna od najčudnijih pobjeda u posljednje vrijeme. Naime, Cerroneu je presudila vlastita pogreška na početku treće runde.

Popučarni ‘Kauboj’ već je imao teška oštećenja na desnom oku, koja mu je nanio protivnik, a onda je napravio kardinalnu pogrešku – ispuhao je nos! To je na kraju dovelo do potpunog zatvaranja oka i to u seknudi, a borac se poprilično šokirao i počeo panično pipati lice.

Sudac nije imao izbora i morao je prekinuti borbu, koja je usput rečeno bila jedna od najboljih te večeri.

Fergusonu je upisana pobjeda tehničkim nokautom nakon dvije runde, a on, zanimljivo, nije htio da se tako završi pa je na kraju prvo prepustio riječ Cerroneu. Ovaj je potom priznao pred svima što je napravio i kako mu je žao što nije došao do kraja. Ferguson je pak kazao kako mogu ponoviti borbu kada god i gdje god želi.