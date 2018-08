(FOTO) UNAKAŽENI EMELIANENKO: Pogledajte kako mu izgleda lice nakon krvave borbe

Nemojte gledati ako imate slab želudac

Aleksander Emelianenko i Tony Johnson odradili su borbu, toliko krvavu, ali i uzbudljivu, kakvu dugo nismo vidjeli. Pobjednika na kraju nije bilo, već je završilo neodlučeno većinskom sudačkom odlukom.

WFCA promocija Emelianenku je ponudila dvoboj koji mu je bio prilika da upiše pestu pobjedu u nizu otkako se vratio slobodnoj borbi.

Protivnik mu je bio 32-godišnji američki teškaš, Tony Johnson. On je za ovaj meč bio teži nego ikad jer nije bilo granice od 120 kilograma. Do prošle godine on se borio u Bellatoru, gdje je 2015. pobijedio Volkova.

Nakon borbe na Instagramu se oglasio Emelianenko s fotografijom svog unakaženog lica, uz koju je napisao:

“Ovo je moj posao! Ovako ja zarađujem kruh #MMA”