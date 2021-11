(FOTO) ‘SUSJEDA IZ SNOVA’ PROVOCIRA OBJAVAMA! Prvo je krenula u ringu, ali sad je dodala gas…

Poznata američka borkinja Valerie Loureda (23) odlučila je još jednom pokazati kakve atribute posjeduje.

Loureda je ove godine odradila dvije MMA borbe, no doživjela je i prvi poraz u karijeri te sada ima omjer pobjeda i poraza 3-1. Ipak, pozornost privlači svojim potezima izvan kaveza.

Valerie često na društvenim mrežama objavljuje provokativne videozapise na koje nitko ne ostaje ravnodušan, a ona jednostavno uživa u tome.

Odjeću baš i ne voli, a voli sunce i trening. Nedavno je odlučila ‘počastiti’ susjede zanimljivim prizorima iz svog dvorišta.

Pozvala je svoje prijateljice na zajednički trening u svoje dvorište te im je očito bilo vruće jer su bile polugole.

“Zima u Miamiju”, napisala je Valerie uz snimke treninga.

Valerie je nedavno nakon pobjede nad Taylor Turner odlučila da zavrti guzom u oktagonu, a i ovaj nastup joj je donio izuzetnu popularnost.

💃 @ValerieLouredaa took some time for a victory dance following her fight tonight.









Check out the #Bellator271 @MonsterEnergy Prelims, fueled by @ampm LIVE NOW on the #Bellator App.👇

📲 https://t.co/yleh37GN23 pic.twitter.com/vI6PMEpYD0

— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2021