(FOTO) SLAVNI NOVINAR U CENTRU ODVRATNOG PEDOFILSKOG SKANDALA: ‘To su oči istinskog predatora’

Težak skandal potresa svijet MMA-a. U centru pozornosti ovaj put nisu borci već jedan slavan novinar. Poznati reporter jednog od najcjenjenijih portala BlodyElbowa, Iain Kidd, priznao je da je posjedovao dječju pornografiju, odnosno da ju je preuzimao s interneta i spremao u svoje računalo, tvrdi to MMAmania.

Novinar se ovim kriminalnim radnjama bavi već više od 12 godina, a policija je provela detaljnu istragu i došla čak do doma njegove majke gdje je izvršen i pretres. Prilikom pretresa pronađeno je 496 videosnimki dječje pornografije i još 984 fotografije istog sadržaja. Pokazalo se da su one vlasništvo Iaina Kidda, koji je dobio trenutni otkaz na portalu i portal se ogradio.

Policija je otkrila da je imao i suučesnika u zločinu, izvjesnog Filipa Hannisdalea, koji je zajedno s njim preuzimao sadržaj. Na sudu u Glasgowu, Kidd je priznao ovo kazneno djelo preuzimanje i posjedovanje dječje pornografije između srpnja 2005. i lipnja 2017.

Kod Hannisdala je pronađeno 170 fotografija, 50 video uradaka i 163 slike koje su prikazivale spolne odnose koji uključuju ljude i životinje.

Kidd i Hannisdale osuđeni su na uvjetnu zatvorsku kaznu, što znači da šest mjeseci neće smjeti izaći iz svoje kuće u periodu od sedam ujutro do sedam navečer. Moraju se javljati socijalnoj radnici, a naravno, upisani su i u registar seksualnih prijestupnika. Isto tako, nesmiju bez nadzora treće osobe biti u prisutnosti djece i tinejdžera mlađih od 16 godina.

Noted MMA journalist @iainkidd busted for CHILD PORN! 984 images and 496 videos. Yet is virtue signaling about PED’s and Greg Hardy. Links below- https://t.co/3777YkTCzh . Second article– https://t.co/cK1VEFUnNv

Malo je reći da su reakcije MMA boraca burne. Jedan od najžeših bio je Jon Jones, prema mnogima najbolji MMA borac današnjice. Jones je otac čak petero djevojčica, a s Kiddom je imao ranije prepirki zbog toga što ga je ovaj žestoko kritizirao.

“Jedan od mojih najžešćih kritičara, novinar Bloody Elbowa Iain Kidd je upravo uhvaćen s pedofilskim sadržajem. Imao je preko 1000 fotografija i videa dječje pornografije. Kao otac svojih djevojčica, apsolutno mrzim ljude poput njega. A pokušavam ne mrziti! Ima sreće da ne živi u mom gradu”, napisao je Jones u prvoj poruci na Twitteru, a onda je objavio i drugi.

“Reporter Bloody Elbowa i jedan od mojih najžešćih kritičara Iain Kidd dobio je samo šest mjeseci uvjetne kazne za više od 1000 fotografija i videa dječje pornografije. Osim toga, on živi u Hillingtonu, to je dio Glasgowa pored kojeg su čak tri škole s djecom. Pogledajte lice ovog čovjeka, to su oči istinskog predatora”, stoji u drugoj poruci Jonesa.

One of my biggest critics bloody elbow reporter #IainKidd was just busted for having possession of over 1000 images and videos of #ChildPornography. As a father to only daughters, I absolutely hate people like this, and try not to hate anyone. Lucky he doesn’t live in my city.

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) 10. prosinca 2018.