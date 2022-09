(FOTO) SKINULA SE I GOLA DOŠLA PRED NOVINARE: Nevjerojatan potez prije popularne priredbe, a na malenom flasteru zanimljiva poruka…

Potpuni šok na vaganju izazvala je MMA borkinja Helen Peralta. Ona je na vagu došla gola do pasa i iznenadila cijelu dvoranu, ali sportsku javnost.

34-godišnja Amerikanka večeras će imati okršaj protiv Poliane Bothelo na popularnom “Invicta 49” događaju. Njen dolazak na vaganje izazvao je puno više priče nego sama borba.

Došla je na vaganje potpuno gola do pojasa. Preko bradavica na grudima je zalijepila male flastere na kojima je bila žestoka poruka prema popularnoj produkcijskoj kući.

Na bradavicama je pisalo: ‘J*beš Disney’. Napravila je istu stvar i na prošlom vaganju, ali ESPN koji pod vlašću Disneya to uklonio iz prijenosa.

