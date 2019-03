(FOTO) NISTE ČOVJEK AKO VAM BAR MALO NE ZASUZE OČI! Cro Cop rastužio objavom: ‘A sad, adio’

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović u petak je obznanio javnosti kako završava karijeru iz zdravstvenih razloga. Cro Cop je doživio moždani udar i sada mu slijedi, kako sam kaže, borba za život.

“Zadnja dva-tri mjeseca sam imao problema s vratom. Prošli ponedjeljak sam na treningu zarotirao glavu desetak puta u jednu stranu, desetak puta u drugu i nakon toga sam pao u nesvijest. Imao sam moždani udar, krvarenje u mozak. Nije to bila posljedica nekog udarce nego mi je pukla vratna žila od preopterećenja zbog 30 godina treninga. Ja sam danas izašao iz bolnice i htio sam doći ovdje da ljudi vide da sam ja zdrav, da ne bude bilo kakvih govorkanja, ali s karijerom je gotovo. Nikada više neću ući u ring, ja više ne smijem dobiti niti blaži udarac jer bit o moglo biti kobno. Imao sam nevjerojatnu sreću u nesreći, jer je ta krv mogla otići bilo kamo”, rekao je 44-godišnji “Cro Cop”.

Filipović je prije manje od dva tjedna u SAD-u na Bellatoru 216 svladao Amerikanca Roya Nelsona. Bila je to deseta uzastopna pobjeda hrvatskog veterana nakon koje su se najavljivale nove borbe no od njih neće biti ništa. Tijekom karijere Filipović je ostvario 38 pobjeda, 11 poraza i dva remija.

Mirko se oprostio od obožavatelja i putem Facebooka i Instagrama.

“Dragi prijatelji, zadnja borba je bila i moja posljednja borba. Nekoliko puta sam najavljivao kraj pa se vraćao jer je to bilo jače od mene ali sada je zaista kraj. U ponedjeljak na jutarnjem treningu doživio sam moždani udar. Da ne duljim, imao sam ogromnu sreću da me nije paraliziralo ili deformiralo lice. Danas sam izašao iz bolnice i osjećam se dobro, i nadam se da će tako i ostati. Liječničke upute i upozorenja sam shvatio vise nego ozbiljno i sada je ispred mene faza oporavka gdje moram biti vrlo discipliniran. Nakon cca 3 mjeseca ukoliko magnetna rezonanca pokaze da je oporavak bio uspješan moći ću nastaviti sa treninzima ali više nikada neću smjeti sparirati i primati udarce u glavu jer bi to bilo prerizično a kamoli se boriti. Ali sve je to život. Ovo je upozorenje koje sam ozbiljno shvatio. Zahvaljujem svima koji ste me pratili tokom moje karijere i bili uz mene i u pobjedama i u porazima. Imao sam bogatu i jako dugu karijeru i zaista nemam žaliti za ičim. Hvala svima”, napisao je Mirko na Instagramu i objavio sliku s porukom: “A sad, adio”.