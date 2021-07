(FOTO) KNINJANKA ‘RASTURA’: Ona je nova hrvatska junakinja, a privlači pažnju i kao jedna od najljepših!

Autor: I.K.

Čekanje na prvo hrvatsko odličje na Olimpijskim igrama u Tokiju došlo je kraju. Za veliko veselje pobrinula se Matea Jelić, 23-godišnja Kninjanka koja je osigurala najmanje srebro u taekwondou u kategoriji do 67 kilograma, u kojoj je ranije ove godine bila europska prvakinja na natjecanju u Sofiji.

Jelić se probila do finala s tri uvjerljive pobjede, uključujući polufinalni uspjeh protiv 30-godišnje Amerikanke Paige McPherson. Slavljem protiv američke predstavnice postala je sigurna za srebro, a zlato će kasnije danas napadati u finalu protiv Britanke Lauren Williams, u 14:30 sati po našem vremenu.

Poslije osvajanja naslova na EP-u u Sofiji u travnju, Jelić je stigla u Tokio puna ambicija. Nekoliko mjeseci nakon europske titule, Kninjanka u dolasku do finala OI nije imala europsku protivnicu. Prije McPherson svladala je i Haićanku Lauren Lee i Brazilku Milenu Titoneli, pokazujući i toj konkurenciji iz ostatka svijeta koliko je jaka.

Nije skrivala zacrtani cilj

Najavljujući natjecanje u kojem već ima srebro, a borit će se za zlato, Jelić je svoje ambicije približila u razgovoru za Sportske novosti. Tu je poručila svima da je cilj uspon na vrh.

‘Na Olimpijskim igrama idemo po zlato’, kazala je 23-godišnja Kninjanka o sebi i svojoj ekipi opisujući što žele postići.

Trener zna kako se to radi

U ekipi koja s Jelić surađuje na putu do uspjeha glavni je njezin trener Toni Tomas. Riječ je o stručnjaku koji je radio sa sestrama Zaninović, Anom i Lucijom, a svoje olimpijsko iskustvo sada koristi na trećim Igrama na kojima sudjeluje kao trener.

Toni Tomas bio je s Lucijom Zaninović dok je gradila svoj put prema olimpijskoj bronci 2012. u Londonu. Sada je tu već i sjajnija medalja, a može biti i zlatna.

Živi u Splitu, voli svoj Knin

Matea Jelić danas živi i radi u Splitu, članica je tamošnjeg Marjana, a rodnom Kninu se voli vratiti dok stigne – iako veli da vremena za takav predah nema puno.

Nova vlasnica olimpijskog odličja za Hrvatsku u trenucima odmora ‘skokne’ do Knina kako bi posjetila roditelje, brata Kristijana i sestru Ivonu, no u vrijeme koronavirusa je i to bilo teže. Za SN je istaknula da se pazila virusa što više je mogla, ali svejedno je negdje ‘pokupila’ zarazu tri tjedna uoči EP-a u Sofiji. Bila je to neugodna prepreka prije važnog natjecanja, ali oporavila se na vrijeme za europsko zlato.

Prati je glas jedne od najljepših

Na natjecanjima na kojima nastupa, Jelić prikuplja sve više pobjeda i medalja, a privlači pozornost i kao jedna od najljepših gdjegod se pojavi. Taj dio priče joj, kaže, nije toliko poznat jer joj društvene mreže nisu bitne pa je znaju zaobići komentari drugih.

Nova hrvatska junakinja je u prvi plan stavila natjecanja, a u Tokiju ima veliki uspjeh koji će donijeti slavlje dok se vrati u Hrvatsku. Bude li zlato, to slavlje bit će posebno slatko i veliko, a na povratku, Matea se nada da će biti veselo u Kninu, Splitu, Zagrebu, u cijeloj Hrvatskoj.

‘Zagreb, Split, Knin, može tim redom’, rekla je 23-godišnja Jelić za SN spominjući taj, slavljenički dio priče.