(FOTO) BABIĆ OPET PODIVLJAO NA HRGOVIĆA: ‘Gasi miješalicu, svi idemo u PM!’

Autor: I.K.

Hrvatski teškaš Alen Babić ne propušta prilike za javni napad na svojeg sunarodnjaka i boksačkog kolegu Filipa Hrgovića, a tako je bilo i nakon nove vijesti o Hrgovićevoj karijeri.

Danas smo saznali da će novi Hrgovićev protivnik biti Crnogorac Marko Radonjić, a Babić se na taj meč osvrnuo u svojim pričama na Instagramu.

Kao i uvijek, bio je žestok, ne štedeći riječi kad su tema razgovora Hrgović i njegova karijera.

‘Trgao’ se od smijeha

U jednoj od svojih objava, Babić se nasmijao na meč za IBF-ov međunarodni naslov u teškoj kategoriji, a ispod plakata na kojem su Hrgović i Radonjić dodao je što misli o svemu tome.

‘Motaj kablove, gasi miješalicu, idemo svi u PM’, napisao je.

‘Ukrasio’ Hrgovića

Babić se nije zaustavio na tome. ‘Kako j***u netko dozvoljava ovaj ‘freak show?’, napisao je uz najavu borbe Hrgović – Radonjić, na kojoj je Hrgovićevu glavu ‘ukrasio’ posebnom frizurom. Dodao je i da žali svojeg sunarodnjaka jer je prolaznicima u boksu još jednom dao novac da se bore protiv njega.

‘Neka skupi ta mala jaja’

Babić je u pričama na Instagramu odgovarao na pitanja ljudi koji ga prate, a i tu je pričao o Hrgoviću. Želi meč protiv njega, što je ponovio više puta.

‘Moja očekivanja su da skupi ta mala jaja i da se borimo u Hrvatskoj 2022.’, rekao je Babić, dodajući da Hrgovića ne voli jer ga je sreo i ‘ne voli njegovu facu’.









‘Moji protivnici – duplo bolji’

Babić se osvrnuo i na to s kakvim se boksačima susreće on, a s kakvima Hrgović. Tu misli da je u prednosti, i to solidnoj.

‘Moji protivnici jesu bolji, to je istina, i to duplo’, smatra Babić, koji vjeruje da ga se Hrgović boji jer bi ga ‘ubio poraz od običnog redara’, što je bio posao kojim se Alen Babić bavio prije boksa.