(FOTO +18) NA PROVOKACIJU ODGOVORILA VATRENOM FOTOGRAFIJOM: MMA borkinja oduševila svoje navijače

Valerie Loureda trebala je prema mnogima lako stići do pobjede nad Hannom Guy, no Bellatorova borkinja neće taj meč pamtiti po dobrom. Umjesto da si otvori put prema vrhu, Loureda je zakomplicirala situaciju porazom.

Na Bellatoru 259 doživjela je šokantan poraz, njena protivnica slavila je odlukom sudaca i to potpuno zasluženo.

Određeni navijači jedva su dočekali njen poraz jer mnogima smeta njena prevelika samouvjerenost na društvenim mrežama.

Nakon što je slavila protiv Tare Graff, Loureda je proslavila twerkanjem u oktogonu, što je mnoge naljutilo te su jedva dočekali njen poraz. MMA borkinja odgovorila je provokativnom fotografijom, a u prvom planu je njena stražnjica, dok na drugoj fotografiji pokazuje srednji prst svima koji ju ne vole.

on to the next 🤪 pic.twitter.com/OlDxVCs0gc

— Valerie Loureda (@valerielouredaa) May 23, 2021