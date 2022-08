FILIP HRGOVIĆ SLETIO U ZAGREB: ‘Nikad se nisam lošije osjećao, nije mi se dalo ustati iz kreveta’

Filip Hrgović u subotu je upisao najveću pobjedu karijere. Srušio je Kineza Zhanga i tako postao obavezni izazivač za naslov po IBF verziji. Bila mu je to 15. pobjeda iz 15 borbi.

‘Za dlaku je otišlo na moju stranu, sretan sam što sam pobijedio. Dobio sam cvijeće nakon što sam skoro poginuo u ringu. Sada su razne kombinacije što dalje, hoće li biti borba za ujedinjenje pojasa. Borba se može dogoditi za pola godine, a može za godinu i pol. No, dobro je što sam ja obavezni izazivač’ komentirao je pri dolasku u rodni grad.

‘Nisu me povrijedili zvižduci publike. Moj dojam je da sam zaslužio pobjedu o čemu govori i statistika udaraca. Još nisam gledao snimku, ali moj dojam i dojam meni bliskih ljudi je da sam zaslužio pobjedu.’ jasno je poručio što misli o komentarima da nije zaslužio pobjedu.





Što je slijedeće?

Komentirao je svoj nastup: ‘Nije to bila moja noć i moja najbolja izvedba, ali našao sam način i da u takvom scenariju pobijedim. To je bila njegova izvedba života, a ja nisam pružio najbolje što mogu, ali sam ga pobijedio. Volio bih da bude revanš jer mislim da bi to bio puno lakši meč za mene.’

Dao je svoje viđenje o borbi večeri: ‘Za mene čista pobjeda Usyka, ne znam zašto se Joshua bunio i protestirao. Za mene je Usyk opet dominirao.’

Za kraj o budućnosti: ‘Htio bih imati borbe koje su zahtjevne i koje će me dovesti do ruba, kao ova u subotu. Ali, tu je moj tim i moramo odlučiti što je najbolje u ovoj situaciji. Godinama nisam imao borbu u kojoj ne znaš kako će završiti. U 99 posto svojih borbi išao sam kao veliki favorit. I to te opusti iako sam trenirao kao lud cijelo vrijeme. Moram imati teške borbe i zahtjevne protivnike ako želim napasti svjetski naslov.’