FILIP HRGOVIĆ: ‘SAMO JEDNU ŽELJU IMAM MOJ ŽIVOTE LUDI’: ‘Da branim naslov svjetskog prvaka na krcatom Poljudu’!

Nakon sjajne pobjede protiv Amerikanca Moline naš boksač Filip Hrgović iznio je jednu veliku svoju želju:

“Mi u Hrvatskoj imamo jedan predivan stadion. On se nalazi u Splitu, dom Hajduka. Moj je san jednom braniti naslov svjetskog prvaka ondje, u Splitu. To je nešto za što radim, za što treniram”, rekao je Hrgović za fightsite.hr

U trenucima razmišljanja nakon trijumfa Hrgović je bio posve iskren, objasnio je što ga smeta i s čime se suočava u modernom boksu.

“Da dolazim iz neke druge države, ja bih bio olimpijski pobjednik već. No, Hrvatska je malena država i nitko ne mari za nas. Meni se svašta dogodilo u životu, karijeri. To je tako s amaterskim boksom i boksačima u malenim državama. Makar… Bog vas na kraju uvijek nagradi, daje. Bog mi je dao broncu na Olimpijskim igrama. Možda u tom trenutku jednostavno nisam bio spreman za više, za zlato. Sve se u životu dogodi s nekim razlogom. U jednu vam se ruku nešto, onako iz prve čini lošim, a u biti je možda i dobro. Ja sam sada željan svega, ja sam gladan, treniram kao nitko u teškoj kategoriji”.

K tome, Hrgović je pokazao da i te ako dobro poznaje hrvatsku sportsku boksačku povijest…

“Mi smo imali sjajne borce. Mate Parlov je prvi među njima. On je sve u boksu osvojio. Bio je amaterski prvak Europe, svijeta, olimpijski pobjednik, ali i profesionalni prvak Europe i svijeta. Preminuo je, nažalost, tako da ga nikada nisam upoznao, ali on je legenda. Drugi je Željko Mavrović, čovjek koji je priuštio Lennoxu Lewisu najteže trenutke u karijeri. Željko mi je prijatelj, danas radi u Hrvatskom boksačkom savezu. Dakle da, mi nemamo neku jako dugačku boksačku povijest, ali imamo svoje heroje”.

O svojim ambicijama za fightsite.hr je još rekao:

“Volio bih se boriti protiv Dereka Chisore. Volio bih se boriti protiv svih velikih imena, boraca poput Dilliana Whytea, Povjetkina, Parkera, Baby Millera, protiv svih tih dečki. Nadalje, Chisora je veliko ime, snažan frajer, on bi mi bio jako dobar test mojih sposobnosti. To bi mislim bila i dobra borba za mene u ovom trenutku karijere, prije izazova za naslov svjetskog prvaka. Spreman sam ih sve “počistiti”. Stopostotno sam siguran da ih mogu sve pobijediti… Čak i lagano”!

Inače, Filip je u dvoboju protiv Moline zaradio 15.000 dolara. Nije to velika svota, no to je uvijek tako na putu do svojetskog trona, a samo u blizini trona dijelise veliki novac. Do kojeg će Hrgović, prije ili kasnije doći.