Filip Hrgović napokon dogovorio borbu: Protivnik mu je neporaženi Australac

Filip Hrgović već godinu dana, od pobjede protiv Kineza Zhileija Zhang čeka ime novog protivnika, ali svi izbjegavaju našeg neporaženog borca u ringu.

Ipak vlasnik Matchrooma Eddie Hearn, najavio je borbu, koju je nazvao, ‘gotovo eliminacijska za naslov svjetskog prvaka’, između Hrgovića i Australca Demseya McKeana .

Borba bi trebala biti dosta brzo, priča se o 12. kolovozu, a spektakl bi bio u londonskoj O2 Areni, a postoji i mogućnost kako bi borba bila organizirana na događanju gdje će se boriti Joshua i Whyte.

HRGOVIC VS MCKEAN? 👀@EddieHearn revealed that Filip Hrgovic could return against Demsey McKean on the undercard of Anthony Joshua and Dillian Whyte’s rematch 🔥

