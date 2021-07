EMOTIVNA HRVATICA TOTALNO SE SLOMILA! Plakala je i poručila: Ne mogu više suzdržavati suze!

Autor: P. V.

Svjetska prvakinja nije uspjela. Bila su velika očekivanja od Barbare Matić, nažalost ona je jedna od onih koji nisu izdržali pritisak…

Iako joj je Ruskinja Madina Tajmazova došla premorena jer je čak dvije borbe prije imala tzv. “zlatni bod” ili golden score, od kojih je samo zadnji trajao više od 12 minuta, nije bilo sreće za Barbaru.

Pred novinarima se emotivno slomila, nije mogla više.

‘Ne mogu više’

“Uspjela sam se dosad suzdržavati suza, ali sad ne mogu više”, kroz jecaje je pričala Barbara za HRT.

“Da, baš mi je žao. Mislim da sam čak bila i bolja od nje u prve četiri minute (temeljni dio borbe). Baš mi je sreće falilo. Žao mi je. Jedna glupa pogreška…”

Svjetska je prvakinja plakala…

“Polleres me ajde, zeznula na početku. Stvarno, to jest. Momenat je bio, “poletjela” sam. Kasnije sam ja imala i napade, ali ona je takav suparnik da je nju jako teško baciti. Premda, u polufinalu Svjetskog prvenstva u Budimpešti sam ju čak i uspjela baciti, u “golden scoreu”, na ippon. Znala sam da će to biti teška borba, ali sam ostatak borbe dobro odradila.”

Hrvatski boksač Luka Plantić poražen je u susretu osmine finala poluteške kategorije olimpijskih igara u Tokiju od Meksikanca Rogelija Romera Torresa sa 1-4.









Posljednji hrvatski predstavnik na boksačkom turniru u Tokiju je u prvom meču na turniru pobijedio Jordanca Odaija Riyada Adela Al Hindawija. Plantić se provukao “kroz ušicu igle”. No u drugoj borbi je pokazao daleko više, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Bila je to otvorena i atraktivna borba s nizom udaraca na obje strane, a suci su odlučili kako je Meksikanac bio bolji.