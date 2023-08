‘El Animal’ spreman za naslov: ‘Usyka neće srušiti Fury, nego Filip Hrgović’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Filip Hrgović je prije 12 dana tehničkim nokautom u 12. rundi, pobijedio Demseyja McKeana, i tako zadržao svoj status obveznog IBF-ovog izazivača.

Sada je na godišnjem na Hvaru te je razgovarao za strane medije: “Sretan sam što sam pobijedio, bio je to veliki nokaut, dobar za ‘highlightse‘. Očekivao sam da ću ga završiti ranije, ali bio je čvrst, a i forsirao je klinč. Osjetio je moju snagu, a nakon toga se držao za konopce i izbjegavao borbu, a sudac je napravio loš posao, trebao ga je upozoriti, oduzeti mu bod, a možda i dva. Na kraju dana, međutim, sretan sam s tih 12 rundi i nokautom” rekao je za Boxing news.

Komentirao je i subotnji meč za prvaka između Usyka i Duboisa: “Neću biti tamo, ali sigurno ću gledati taj meč. Mislim da će ga Usyk nadboksati, mislim da je Dubois prespor za njega i da neće biti sposoban pogoditi Usyka jer se ovaj previše kreće i fintira. Usyk je brz na nogama i jednostavno mislim da će Dubois imati problema s tim da ga pogodi. U boksu nikada ne znate, ali ne vidim kako bi se Dubois mogao nositi s Usykovim vještinama..”





Meč života

Onda nadodao: “Ja sam čovjek koji će pobijediti Usyka. Velik sam tip, snažniji od njega, a također mogu baciti puno udaraca, nisam krut kao Dubois ili Joshua. Mogu baciti puno udaraca, mogu napasti tijelo, pritisnuti ga i prisiliti da se kreće unatrag. Mogu, također, i primiti udarac, imam dobru bradu, on me ne može nokautirati. Ja sam tip koji će pobijediti Usyka, to neće biti Tyson Fury nego Filip Hrgović.”

Izjavu je dao i za Sky Sport: “Toliko sam dugo čekao na ovo, da dobijem poziciju IBF-ovog obaveznog izazivača, koju sam i obranio. Dobili smo pismo od IBF-a prije nekoliko tjedana da će se pobjednik moje i McKeanove borbe sljedeći boriti za IBF naslov.

IBF će izvršiti pritisak na Usyka i on će se morati boriti sa mnom ili će morati povući naslov” zaključio je najbolji hrvatski teškaš.