EKSKLUZIVNO S MARIJEM PRESKAROM: O dometima Filipa Hrgovića, šansama Ruiza, što ako Joshua izgubi i još mnogo toga!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Umirovljeni hrvatski teškaš, čovjek izbalansirane osobnosti, neupitnog sportskog duha i Bogom danog talenta, izvanredni Mario Preskar, dao je ekskluzivni intervju za Dnevno Sport. Ako ga potražite na internetu, među slikama će te naići na zarobljene trenutke poezije pokreta koji zorno dočaravaju jasnoću i viziju kojom je Marijeva karijera protkana od početka.

U profesionalnoj karijeri odradio je 19 mečeva među kojima je ostvario 16 pobjeda i tri meča s neodlučenim rezultatom. Za poraz ne zna. Iako izvan boksa kao glavni akter, Mario je svoj duh nepokolebljivosti i jasnoće odlučio prenositi drugima.

Danas živi i radi u drugoj po redu ekonomskoj sili svijeta, dalekoj Kini, koja je zahvaljujući tehnologiji kao komunikacijskom sredstvu ovog intervju, ipak nešto bliža.

– Srdačan pozdrav čitateljima portala Dnevno SPORT. Nalazim se trenutačno u Kini, u gradu Suzhou, koji se nalazi u Jiangsu provinciji, koja broji 100njak milijuna stanovnika. Nakon uspješne epizode kao trener juniorske boksačke reprezentacije Hrvatske, prihvatio sam ponudu braće Martinović da budem glavni trener „Black Tie” boksačke organizacije koja se bavi organizacijom boksačkih eventa i otvaranjem boksačkih dvorana. Prezadovoljan sam uvjetima i kvalitetom života. Za sada ide sve prema zacrtanom planu i programu. Kina je jedna od najstarijih kultura na svijetu, ovdje se poštuje hijerarhija i tradicija. Ovdje se cijenu rad, trud, znanje, stručnost i požrtvovnost. Od njih se može dosta naučiti, prvenstveno o poniznosti, solidarnosti, humanosti i profesionalnom pristupu rada.

Mediji naglašavaju da je Eric Molina protiv kojeg se bori naš Filip Hrgović bivši dvostruki izazivač za naslov prvaka. Što zapravo ovaj meč donosi Hrgoviću?

– Eric Lee Molina je kao izazivač stao na megdan najjačim teškašima današnjice Deontay Wilderu i Anthony Joshui, međutim neuspješno. Filipu ovaj meč donosi veliki izazov, donosi mu prestiž, pobjedom bi poskočio još jednu stepenicu više u pohodu na sam vrh svjetske teškaške elite, gdje mu je objektivno i mjesto. Dodatan elan, naboj, i potvrdu da je najozbiljniji konkurent za osvajanje naslova prvaka svijeta u skoroj budućnosti.

Koliko je renome važan u profesionalnome boksu? – Gradi li se on jednako kao i sve drugo u boksu, odnosno može li u nekim situacijama biti presudan čimbenik?

– Renome je vrlo bitan, ali ne i presudan čimbenik odnosno faktor. Boks je znanost, umjetnost. Filip je ovaj put mukotrpno i krvavo gradio više od 10 godina. Njegovi amaterski rezultati su naprosto fascinantni u odnosu na njegovu dob. On je već kao juniorski prvak svijeta bio na meti svjetskih boksačkih promotora, ali je mudro sačekao da prođe nekoliko godina da sazrije i dobije iskustvo i dodatnu sigurnost, da mentalno i tjelesno ojača za velike stvari. Biti najbolji hrvatski boksač, osvajač brončane medalje na OI, jedine U BOKSU otkada postoji neovisna RH, biti prvak Europe, osvajač WSB-a u nekoliko navrata sa svojim momčadima (Paris United, Astana Arlans) su rezultati za divljenje i poštovanje. Zahvaljujući tome se dobije bogatiji ugovor, automatski ste na meti najboljih promotora i najbogatijih sponzora i televizijskih kuća.

Kada je u meč protiv Joshue uskočio Andy Ruiz umjesto dopingiranog Jarrela Miller, Filip Hrgović je navodno poslao ponudu Joshuinom menageru koja je odbijena. Je li razlog bio upravo „rejting” našega borca ili nešto drugo?

– Sve se gradi postupno, polako ali sigurno, i to je najbolji, najispravniji i najdugoročniji put, kako za boksača tako i za promotora. Ulaganja su nekad astronomska ali je i profit još veći. Uvijek postoji mogućnost ozljede ali to je rizik poslovanja, to je život, i nikada ništa nije idealno. Filip je započeo karijeru sa „Sauerland teamom” na priredbama po Njemačkoj, Hrvatskoj i Europi. Nakon što je na njega oko bacio vlasnik „Matchrooma” Eddie Hearn počeo je boksati na velikim priredbama po Americi i sada Saudijskoj Arabiji protiv sve jačih i opasnijih protivnika. Po mojem skromnom mišljenju ima karijeru iz snova, i na pravome je putu. Ne sumnjam u Filipovu hrabrost i lucidnost, ne postoji teškaš koji je ostavio dubok trag u amaterskom ili profesionalnom boksu, a da se Filip protiv njega nije borio, ili mu bio sparing partner! Jednostavno, taj boksač je toliko moćan, dominantan, pun samopouzdanja i želje za dokazivanjem. Lako je moguće da je Filip poslao ponudu, ali to su sada male tajne velikih majstora. Šahovski potezi koji otvaraju put ka danas sutra bržem prolazu i putu ka borbi za naslov. Nije ni potrebno da se on bori za titula ovako rano, bitno je da bude pripravan i mentalno jak kada dođe vrijeme za to, da okruni svoju karijeru velikim trijumfom i pojasom svjetskog teškaškog prvaka. Ruiz se već borio za naslov protiv Parkera i poznatiji je na svjetskoj sceni, američkoj i svjetskoj javnosti. Automatski je i veći novac bio u igri…i kapital koji se na kraju podijelio od sponzora, televizijskih prava, prodaje karata itd…Sve je to show biznis.

Filip Hrgović je sparirao s Wilderom, bio je u timu braće Kličko. Može li Filip napasti najbolje teškaše svijeta?

– Naravno da može i da hoće. Sve ovo kroz što trenutačno prolazi je uvertira za najveće izazove koji ga uskoro očekuju. Ima odličan tim, radoholičar je, posjeduje pobjednički mentalitet. Opet, mora se jako puno faktora poklopit, a najvažniji su zdravlje i sreća.

Velika je razlika između sparinga i same borbe, gdje je na borcima puno jača psihoza i jači pritisak koji si sami ponekad nameću, ali i utjecaj vanjskih sila, kao što su očekivanja medija, promotora, navijača itd. Filip je po tom pitanju besprijekoran jer je u meču uvijek na svojoj razini, zbog toga je poseban, zbog toga je šampion.

Koje bi tehničke aspekte Filip mogao usavršiti, i koliko je taj korak, od jednog stanja tehničke izvedbe do drugog – više težak, i koliko zahtijeva vremena?

– To vam je sve individualno, Filip ima sve tehničke, motoričke i koordinacijske predispozicije na svoju visinu i težinu koje su potrebne za uspjeh. Vidjeti danas tako brzog, snažnog i pokretljivog boksača teškaša je prava rijetkost i melem za oči. Usavršavate se u svemu dok ste živi, ima vrhunskog trenera i ja bi to prepustio njima, da se pozabave stručnom tematikom. Sve za sada što su napravili bilo je za svaki pohvalu. Vidio sam i lošije borce koji su uz raznorazne hendikepe u odnosu na Filipa postali prvaci svijeta i koji su napravili veliku karijeru, i kapitalizirali sav taj rad, trud i odricanje. Poanta priče je da treba sve maksimalno pojednostaviti. Najbitnija je mentalna i taktička priprema, koju svi zanemaruju.

Na koji način 37 – godišnji Molina može ugroziti Hrgovića?

– Ovdje se radi o teškašima, ljudima koji imaju preko 100 kg i čiji su udarci teški i razorni, gdje jedan udarac može biti presudan i odlučiti o konačnom pobjedniku. Poznato je da visoki boksači imaju problema s visokim boksačima, kao što je svojedobno Lennox Lewis imao problema s Vitali Kličkom, i Vladimir Kličko protiv Tysona Furyja. Veseli me šta je Filip iskusniji, mlađi i spremniji borac, i nadasve svestraniji i kvalitetniji od Moline. Po meni ne bi smjelo biti iznenađenja, osim obostranog ispitivanja snaga i opreznosti u početnim rundama. Nakon toga bi voda na mlin trebala ići na Filipovu stranu.

Koliko je u boksu važna psihička priprema? Imaju li boksači savjetnike za psihološku pripremu ili sav teret pada na glavnog trener koji bi kao u “Rockyju” trebao biti motivator i sve ostalo?

– Kao što sam napomenuo u početku intervjua, čak je i od presudne važnosti. Pogotovo u velikim mečevima gdje je ulog velik, gdje se pobjedom puno toga dobiva i otvara, a porazom još više gubi i vraća vas na početak karijere, umjesto da ostanete u trci za napad na svjetsku titulu. Sportski psiholog je vrlo važan, ali nije nužan ako trener i borac imaju odličan odnos i ako su siguran tandem. Ako dišu i žive za uspjeh onda trener točno zna u danom trenutku kako rasteretiti i motivirati svoga štičenika.

Hrgović voli isticati da je spreman za najviše dosege ali u Hrvatskoj , kao vjerojatno i svugdje, mnogi miješaju bahatost sa samopouzdanjem. Kada završava jedno a počinje drugo?

– Filip je klasa za sebe, to kategorički tvrdim i stojim iza toga. On je odrasla i formirana osoba koja odgovara za svoje objave i za svoje postupke, ljudi zamjeraju i zavide na uspjesima a kamoli ne na izjavama. Sve za sada šta je rekao i izjavio, to je potvrdio i opravdao. 100 ljudi 100 čudi pogledajte Wildera, Tysona Furyja kako se razbacuju izjavama I kako znaju vrijeđati i omalovažavati svoje protivnike, nakon borbe se svi zagrle kao da ništa nije bilo…trash talk je sastavni dio sporta i show biznisa, on prodaje i omogućuje nemoguće misije. Filip je još i super skroman s obzirom što je sve napravio i dokle je dogurao. Čak i da završi karijeru ovoga trenutku, ja mu se divim i čestitam na svemu šta je postigao.

Hrgović je na OI u Riju izgubio polufinale od Francuza Yoke koji je započeo profesionalnu karijeru iste godine kada i Filip. Yoka je 43. a Filip 13. boksač svijeta. U njihovom zadnjem meču odlučivali su detalji no dojam je da je Filip mogao biti agresivniji, Yoka ga je držao na distanci. Možete li procijeniti gdje su danas Filip i Tony kvalitativno u odnosu jedan prema drugome, gledajući kroz prizmu profesionalnog boksa.

– Mjesta na rang listi mogu značiti puno a i ne moraju, to je samo brojka. Yoka je imao 2- godišnju suspenziju nakon doping afere. Filip je u međuvremenu nizao uspjehe, osvojio WBC interkontinentalni WBC pojas i pobjeđivao kvalitetne boksače. Što je bilo na olimpijadi bilo je, to je prošlo svršeno vrijeme. Lako je biti general poslije bitke. Filip je i sam svjestan da je možda moglo i trebalo bolje, ali što je tu je, život ide dalje. Dao je u tom trenutku maksimum, dao je cijelog sebe i nitko mu nema pravo ništa prigovoriti. Velika čast je nastupiti na Olimpijskim igrama, a kamoli vratiti se u Lijepu našu s brončanim odličjem oko vrata. Filip je zreliji, stariji, mudriji, iskusniji, Yoka također. Ako dodđe do uzvrata u profi boksu, dojma sam da je Filip kvalitetniji i da njemu stil profesionalnog boksa više odgovara od amaterskog stila, od načina vođenja borbe do sudačkog bodovanja i lobija.

Neki smatraju da je Hrgovićevo tijelo slabo za sam vrh. Ima li u tome istine?

– Ne bih se složio s tom konstatacijom. On je stroj, on je čvrst, BRZ, eksplozivan, uvijek u vrhunskog formi, spreman za najjače i najzahtjevnije napore. Za svakog protivnika pristupate individualno u pripremi za borbu. Nekada gubite kilažu kako biste bili brži i pokretljiviji u odnosu na protivnika, ili radite na povećanju mišićne mase kako bi bili jači u izmjeni udaraca ili u hrvanju i bliskom kontaktu protiv težeg protivnika.

Filip ima tek 27 godina. Teškaši sazrijevaju tek iza 30 godine. On će najproduktivniji biti od 30-35 godine. Njegov kostur i njegova muskulatura će biti sve čvršća iz godine u godinu.

Kad smo kod toga, šlag večeri je borba između Ruiza i Joshue. Svatko tko je na prvi puta vidio Ruiza na predstavljanju prve borbe protiv Joshue mogao je pomisliti da će Meksikanac loše proći. U čemu je njegova tajna?

– Joshua nije slučajno svjetski prvak i olimpijski pobjednik. Razlika u kvaliteti između njega i Ruiza je očita. Ali sada tu dolazimo do faktora iznenađenja koji je bio presudan. Prije svake borbe prvak je definitivno favorit, ali kada prekoračite konopce izgledi su 50:50. Joshua je rušio Ruiza nakon čega se on ustao i iznenadio ne samo Joshuu, boksački svijet i sportsku javnost, već i samoga sebe. Joshua je krenuo još furioznije i u prvoj izmjeni Ruiz je stoički podnio silovit desni direkt, ostao priseban i eskivirao još dva krošea. U tom trenutku Joshua se otvorio u izmjeni ne bi li ga nokautirao, a Ruiz je bio sabran i kontrirao mu. Pogodio je Joshua u sljepoočnicu te mu je tako “poremetio” centar za ravnotežu, nakon čega se Joshua nije uspio oporaviti. Ruiz je vidio priliku i iskoristio je. Urezao se u povijest boksa i teške kategorije.

Je li veći pritisak na Joshui ili Ruizu?

– Pritisak je obostran, čak možda veći na Joshuu nego na Ruizu. Ruiz je zaista napravio nešto čudesno, šokirao je čitav boksački svijet scenom trijumfa u Madison Square Gardenu. Joshua mora dokazat da je on pravi istinski šampion i da je ono bio sam loš dan i trenutak neopreznosti. Zato je boks specifičan, igra šaha gdje se borite do kraja, do konačnog zvuka gonga tražite protivnikove slabe točke, gradite stil i koristite taktiku kako bi ga ćim prije matirali i odnijeli pobijedili.

U posljednje vrijeme smo gledali strašne mečeve. Otkako su se povukla braća Kličko boks kao da je opet onaj stari. Tome je kumovao i Joshua nokautiravši Vladimira. Tu je Wilder koji želi objediniti naslove, Ortiz je moćan ali Wilder ipak tu kvalitetu više u razornoj desnici. Što će se dogoditi s Joshuom ako izgubi i drugo meč protiv Ruiza? Na koga će se onda usmjeriti, hoće li njegovo samopouzdanje biti toliko narušeno da se odrazi na nastavak karijere?

– Imate Parkera, Furyja, Whitea, tu su Filip, Yoka, Joycea, Duboisa, mlada pleads teškaša i “donedavnih” amaterskih šampiona, imate stare lisce poput Chisore, Takame, Ortiza koji mogu iznenadit. Usyk je prešao u apsolutnu kategoriju, tako da bez obzira pobijedio Joshua ili, ne boks neće trpjeti, ali hoće promotori i njihovi budžeti, jer je Joshua magnet za sponzore od čega se i match room uglavnom financirao godinama kroz unosne ugovore od marketinga i televizijskih prava. Svi su zamjenjivi ,pa čak će se i za Joshuu naći adekvatna zamjena.

Joshua je skidanjem mase pokušao dobiti na izdržljivosti i brzini jer je Ruiz u prvom meču bio prebrz. Hoće li mu to pomoći?

– On je vrhunski atleta i profesionalac koji zna što radi. Njegov tim ima plan, program i taktiku za ono što ga očekuje u subotnjem okršaju. Sve je to dio plana i strategije, dio projekta i finalnog rezultata. ŽIVI BILI, PA VIDJELI !!

Koliko u šest mjeseci boksač uistinu može unaprijediti ili prilagoditi svoje vještine, pripremiti drugačiji pristup?

– Kada ste na nivou na koje je Joshua, kada ste 10-15ak godina u ubitačnom trenažnom ritmu i procesu, od svoga tijela možete napraviti savršen stroj. On je savršen prototip vrhunskog sportaša koji svoj fizički i mentalni sklop i finese u 6 mjeseci može dovesti do savršenstva.

Neki tvrde da je Ruiz u prednosti pred Joshuom zbog ogromnog broja amaterskih mečeva odnosno iskustva – može li to biti presudan faktor u uzvratnom meču?

– Kategorički demantiram svaku sumnju i konstataciju da je Ruiz po pitanju toga u prednosti. Joshuin svaki amaterski trijumf i pobjeda je bila veća od Ruizove, govorimo o olimpijskom pobjedniku iz Londona 2012.godine, čovjeku koji je pobijedio Vladimira Klička, olimpijskog pobjednika i boksača koji je dominirao svjetskom teškaškom scenom više od 15 godina. Pobjeđivao je amatere koji su imali nekoliko stotina mečeva među kojima je bio Talijan Roberto Camarelle kojem je i preoteo olimpijsko zlato u finalu olimpijskih igara….u zadnjem okršaju Joshua je bio dominantniji i bolji od samoga početka i s lakoćom je boksao do presudnog trenutka, tako da višak amaterskih mečeve sigurno neće Ruizu donijeti prednost, već motiv, hrabrost, odlučnost i želja za pobjedom.

Ima li u Joshui nešto što nismo vidjeli, nešto za što ne znamo, jer ako nema teško je očekivati drugačiji ishod borbe nego prvi put?

– Svatko ima svoje adute u rukavu, koje nije izvukao, sport je prepun ugodnih i neugodnih iznenađenja, kao i život. Svatko ima šansu, ne postoji nepobjedivi. Postoje samo oni koji se za snove bore do samoga kraja ili oni koji se predaju prije samog ulaska u ring.

Braća Kličko su boksali šahovski i po mnogima dosadno, ali učinkovito. Dojam je da Joshua ima eksplozivnu snagu. Koliko trener i okolina mogu utjecati na stil boksača na negativan način?

– Svaki trener je priča za sebe, od svakog trenera možete naučiti dobre i loše stvari. Na vama je da percipirate što vama odgovara, a što ne. Svaki trener ima drugačiji stil i tehničke izvedbe napada i obrane, vi morate izabrati koji stil vama najviše odgovara, ili od svega toga izvući ponešto što smatrate najboljim i od toga stvoriti cjelinu. Što se tiče okoline, kada se spremate za velike mečeve idete u trening kamp koji je svojevrsna karantena, smještena daleko od svega. To boksaču omogućava da se fokusira na izvedbu i distancira od utjecaja negativnih sila koje mogu poremetiti trenažni proces i ciklus.

Joshua je „skidao” masu, čime je dobio na brzini i izdržljivosti. Jeli moguće da se njegova fizička superiornost u jednom trenutku okrene protiv njega. Mišići troše mnogo kisika kao izvor energije, ili je to za razinu na kojoj je Joshua neznatno?

– Pogledajte njegove zadnje 4 borbe – protiv Parkera, Takama, Povetkina i Ruiza. Njemu je trebalo punih 5-6 rundi da uopće pokrene svoj metabolizam i da se podigne njegova radna tjelesna temperatura i da se mišići napune kisikom. Ako u početnim rundama uđe u nepotrebne izmjene i mišićne kontrakcije te potroši sav glikogen, dolazi do kiselosti mišica….ne sumnjam u njegove metode pripreme i smatram da će se vratit jači, snažniji i odlučniji.

Joshuin trener Rob McCracken je nakon meča s Ruizom izjavio da je Joshua imao opasan potres mozga.

– To je boks, udarci u glavu su neminovni i neizbježni, koliko god da ste spremni teško je izdržati na nogama i stoički podnijeti tako moćne, razorne i silovite udarce. Naravno da dolazi do oštećenja mozga, nekad blažih, nekad težih. Ali u svakom profesionalnom sportu ima teških oštećenja i organizam trpi tamo gdje je najslabiji. U nogometu je bilo vise srčanih i moždanih udara nego u povijesti bilo kojeg sporta. U rukometu, američkom nogometu i košarci. Ljudi su za vrijeme karijera postajali polu invalidi, igraju pod blokadama kako bi osigurali egzistenciju svojim potomcima. Trener mora jako dobro poznavati svog boksaća i odreagirati u datom trenutku kako misli da je najbolje za njegovog borca. Zdravlje i zdrav razum su na prvom mjestu. Jedna borba ne znači ništa naspram ostatka života. Tu je školovan i licenciran sudac koji treba biti desna ruka atletske komisije i u slučaju ako trener ne odreagira, da on uzme stvari u svoje ruke.

S kime bi voljeli vidjeti Hrgovića da boksa?

– Filipu želim zdravlje, sreću i siguran put prema vrhu. Želim da se iz borbe u borbe uči i da se školuje da kada jednom zasjedne na tron da se tamo dugo i zadrži. Uživam u svakom njegovom nastupu, a koga god on izabere za protivnika ja ću to podržati, pozdraviti, zaželjeti mu sreću i bodriti ću ga ispred malog ekrana.

Boksao si pred punom dvoranom u kultnom Madison Square Gardenu. Kakav je osjećaj? Kako takva mjesta utječu na doživljaj boksača i u konačnici na samu izvedbu?

– Michael Jordan je svojedobno izjavio da niste super zvijezda ako niste nastupili u MSG-u, što je u jednu ruku istina, i čast mi je bila nastupati pred prepunim Madison Square Gardenom gdje je bilo nekoliko teškaških titula u igri za koje su se tada bili borili , Evander Holyfield, Larry Donald, Johnny Ruiz, Andrew Golota, Chris Byrd…imao sam priliku boksati pred borbu velikim šampionima i biti uvertira velike priredbe. Jednostavno morate od malih nogu biti spremni na tako neŠto, i biti toliko vješti da znate potisnuti pozitivnu tremu i strah od neuspjeha i poraza u sebi. To je nešto što vrijedi živjeti, trenirati i boriti se, u tom trenutku sve oči svijeta su uprte u vas.

U konačnici vaše predviđanje meča Hrgović – Molina, i Joshua – Ruiz?

– Definitivno navijam za Filipa i želim da pobijedi, a u drugoj bi borbi volio da Joshua pobjedi, jer bi dugo očekivani okršaj između njega i Wildera bio neizbježnan – ili protiv Furyja, ukoliko Fury ovoga puta pobjedi Wildera, pošto je zadnji puta bio vrlo blizu. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo. Teška kategorija ponovno živi jednu novu renesansu!

Mario hvala na susretljivosti i vremenu koje si odvojio za ovaj intervju. Želim ti puno uspjeha u životu kao i one istinske, unutarnje ispunjenosti.