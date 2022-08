‘E MOJI JADNI LJUDI…’ Žestoka reakcija zbog Hrgovića, izdvojio je i ključnu stvar

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Mnogi navijači, ljudi koji vole boks, stručnjaci i ostali komentiraju nastup Filipa Hrgovića u pobjedi nad Kinezom Zhileijem Zhangom u najvećoj borbi karijere 30-godišnjeg Zagrepčanina, a među reakcijama se našla i ona Alena Babića, još jednog poznatog i uspješnog hrvatskog boksača, koji uglavnom nije štedio Hrgovića u svojim javnim istupima.

Sada, nakon što je Hrgović slavio protiv 39-godišnjeg Kineza jednoglasnom odlukom sudaca, stigla je Babićeva reakcija u obranu čovjeka s kojim se ranije verbalno ‘tukao’. Babić je imao što za poručiti Hrgovićevim kritičarima, ističući poruke koje je primijetio na Instagramu.

Za njih, Alen Babić imao je samo nekoliko riječi u svojim pričama na popularnoj društvenoj mreži.





‘E moja braćo i sestre’

‘E moja braćo i sestre. E moji jadni ljudi…’, poručio je Babić ljudima koji kritiziraju Hrgovića, uz riječi da nije ‘uspio dobiti dedu’, ‘da nije zaradio 10 posto od toga sinoć’, da je to bila krađa i namještaljka… Pogled Alena Babića bio je sasvim drugačiji, a kao čovjek s puno iskustva u boksu, približio je svoje mišljenje u još jednoj objavi na Instagramu.

‘Dao sam mu borbu najmanjom razlikom’

Alen Babić istaknuo je da tu krađe ili namještaljke – nije bilo. ‘Za svojeg Hrvata, mogu reći da sam mu dao borbu najmanjom razlikom, ali svejedno je odluka jednoglasna…’, napisao je o Hrgoviću u priči na Instagramu u kojoj je pohvalio i pobjedu Oleksandra Usyka nad Anthonyjem Joshuom.

‘Kozački ratnik s još jednim remek-djelom. Možda to nije borba kakve je imao Mike Tyson, ali sjetite se što je jedanput rekao George Foreman – ‘boks je kao jazz, što više je bolji, to ga manje ljudi cijeni’, napisao je Babić o Usyku, sjajnom ukrajinskom teškašu.

Njegov put je sada drugačiji

Podsjetimo, Alen Babić se ove godine udaljio od teške kategorije i okrenuo se nastupima u novoj ‘bridgerweight’ kategoriji, no spomenuo je da je Filip Hrgović jedan od protivnika koji bi ga barem nakratko mogao vratiti među teškaše.









Rivalitet između dvojice poznatih hrvatskih boksača je i dalje tu, no to ne znači da je Babić nerealan kada gleda boksački meč – s obzirom na to da dobro razumije boks i zna što vidi. To se osjetilo u njegovim riječima o Hrgovićevoj pobjedi nad Zhangom, a osobni animozitet pritom je pao u drugi plan.