DOHVATILI SE SRBI, GRIZE GRKLJAN I VADI OČI! ‘Imam 1000 uličnih tuča, ja sam marka!’

Autor: I.K.

Kristijan Kiki Golubović, srpska ‘reality’ zvijezda, zašao je na teren sporta i pričanja o borbama u javnom prepucavanju s MMA borcem Dušanom Džakićem, koji ga je svojedobno prozvao dok je gostovao na kanalu Balkan Info.

Džakić se tada dotaknuo Golubovića, govoreći da ne zna tko je ta ‘reality’ zvijezda, uz dodatak da bi čuo za njega da je MMA borac. Jedino što zna o ‘Kikiju’, kazao je tada Džakić, je ono što je vidio u prolazu, dok mu je majka gledala ‘Farmu’ ili je prijateljica čitala list ‘Skandal’.

‘Reality’ zvijezda na to nije ostala dužna. Trebalo se čekati jer je Golubović imao posla s jednim od šouova u kojima je bio, ali nije ostao dužan MMA borcu, također u programu Balkan Infa.

‘To se nauči za 10 treninga’

Uzvraćajući borcu koji ga je prozvao, česti srpski sudionik ‘reality’ šouova kazao je da su njegove borilačke reference ozbiljna stvar. Golubović je pritom uvredljivim nazivom ‘okrznuo’ i Albance, protiv kojih se, kaže, tukao.









‘Jednom me kod vas u emisiji prozvao neki Džakić, MMA borac, pa je izjavio ‘Tko je taj Kristijan’, kao podrugljivo, nisam ja MMA borac? Pa, dobro, brate, ja imam 1000 uličnih tuča, te kimure, imure i ti potezi, to se nauči za 10 treninga, ali ne znam jesi li ti naučio kad te pet Šiptara izbode ‘šaberima’ raznih veličina, s izbočenim crijevima, pa da im grizeš grkljan i vadiš oči?’, bio je žestok Golubovićev odgovor.

‘On to nije vidio’

‘Evo, ja kažem da on to nije ni vidio u životu. Zato, bavi se ti dečko sportom i nemoj me prozivati, jer ne valja to što radite. Danas, sutra, srest ćemo se na nekoj sportskoj manifestaciji pa će biti tuc, muc’, veli srpska ‘reality’ zvijezda.

‘Ja sam ceremonijal majstor, ja sam marka, e taj sam ja! Ne znaš tko sam, pa ću ti reći, evo, ja da ti kažem. Ja sam Kristijan Aleksandar Golubović, 50 godina nepobjediv na ulici, beogradskog asfalta. Nepobjediv. Tvrdim. Bez utega, bez anabolika, bez tableta’, koji je za MMA borca imao i žestoku poruku da se ne šali s njim.

‘Nije se rodio onaj tko bi se našao sa mnom oči u oči, a da se nije uplašio za sebe, za život, za obitelj’, zaključila je srpska ‘reality’ zvijezda koju je MMA borac baš jako naljutio.