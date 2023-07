Dogovoren ‘sudar svjetova’: Tyson Fury protiv MMA zvijezde Francisca Ngannoua

Svijet borilačkih vještina imat e priliku vidjeti jedan od najzanimljivijih mečeva u povijesti 28. listopada, kada će se u Saudijskoj Arabiji susresti Tyson Fury i Franciso Ngannou.

Ovaj meč između svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji Tysona Furya i MMA zvijezde Francisa Ngannoua potvrdio je Fury.

Kako je naglasio Furyjev tim borba neće biti revijalna, već natjecateljska ‘prema službenim pravilima profesionalnog boksa s tri suca’.

WBC heavyweight champion Tyson Fury will box former UFC heavyweight champion Francis Ngannou on Oct. 28 in Riyadh, Saudi Arabia, sources tell @MikeCoppinger. pic.twitter.com/EhJ6J7n7sj

— ESPN (@espn) July 11, 2023