Dogovoren boksački spektakl kakav nismo vidjeli više od dva desetljeća

Dogovoren je najveći boksački spektakl u ovom stoljeću, kada su se napokon usuglasili timovi Oleksandra Usika i Tysona Furyja, o meču u kojem bi bile ujedinjene sve teškaške titule.

Ukrajinac drži titule po WBA-u, IBF-u, WBO-u, IBO-u i The Ringu, dok engleski boksač ima onu možda najcjenjeniju, po WBC verziji.

Meč bi se trebao održati u Saudijskoj Arabiji, a za sada je prvi datum 23. prosinca ili će se meč održati jednom tijekom siječnja 2024. godine.

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk is reportedly now SIGNED for the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles and will take place on Dec 23rd or in January. [According to @MikeCoppinger] pic.twitter.com/0ZyCF0KBr9

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023