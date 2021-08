(UŽIVO) DOBAR POČETAK HRVATA: Pao je prvi protivnik, evo što ga sada čeka

Autor: I.K.

Hrvatski hrvač Božo Starčević izborio je četvrtfinale Olimpijskih igara u Tokiju. Na početku natjecanja u kategoriji do 77 kilograma u hrvanju grčko-rimskim stilom, Starčević je u osmini finala s 3:1 slavio protiv Aika Mnatsakaniana, bugarskog predstavnika gruzijskih i armenskih korijena.

Bio je to dobar start 32-godišnjeg Zagrepčanina koji je u Tokiju drugi put na Olimpijskim igrama. Prvi put bio je u akciji prije pet godina u Riju, a tada je ostao korak do medalje nakon što ga je u borbi za broncu u kategoriji do 75 kilograma svladao Kim Hyeon-woo iz Južne Koreje.

Starčevićev četvrtfinalni protivnik na novim Igrama je Iranac Mohammad Ali Geraei s kojim se trenutno bori. Hrvatski hrvač gubi sa 7:5 u borbi za polufinale.