‘DIVLJAK’ NOKAUTIRAO WINTERSA PA PORUČIO: Hrgović me prozivao, dajte mi ga, želim mu pokazati da sam bolji!

Hrvatski boksač Alen ‘Divljak’ Babić stigao je četvrte pobjede u profesionalnoj karijeri nakon što u Brentwoodu u drugoj rundi nokautirao Amerikanca Shawndella Wintersa.

Babić je dominirao od početka borbe, a prije nokauta je dva puta rušio suparnika. Nakon trećeg rušenje sudac je odlučio da je gotovo.

‘Znao sam kakav će ovo biti meč. Svi su govorili da je on sjajan boksač, no ja sam drugačiji tip boksača. Ja sam boksač stare škole kojeg nije briga za dodirivanje i gledanje što će protivnik ponuditi. To me ne zanima, ja ulazim u ring završavati protivnike. Završio sam ga u drugoj rundi’, rekao je Babić pa otkrio koga želi za sljedećeg protivnika.

‘Pitate me koga želim sljedećeg? Imama jednog lika kojeg želim, on dolazi iz iste zemlje kao i ja. Radi se o Filipu Hrgoviću. Ne volim ga, s njim se želim boriti. Prozivao me, želim mu pokazati da sam bolji. Ako Eddie Hearn može dogovoriti tu borbu, to je najbolji put za mene da krenem prema vrhu.’