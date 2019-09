DANIEL CORMIER DOBIO ODBIJENICU: Znači li to da ćemo napokon gledati Khabiba i Tonya?

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Ljubitelji miješanih borilačkih vještina diljem svijeta svjedoci su ulaska sporta u novu eru. Nakon godina, pa i desetljeća organiziranih borbi po divizijama, događa se zaokret. Sve popularnije postaju “pound for pound” borbe, odnosno borbe koje se organiziraju između boraca koji dolaze iz različitih težinskih kategorija. Na taj način gledatelji dobivaju spektakl koji odgovara na pitanje tko je ultimativni prvak. Budući da težina boraca za vrijeme službenog vaganja i trenutka ulaska u ring može značajno varirati, organiziranje ovakvih okršaja i nije toliko van pameti koliko se pomislilo na prvu.

Prvak teške kategorije unutar UFC organizacije, Amerikanac koji s ponosom ističe svoje hrvatsko podrijetlo, Stipe Miočić, trenutno ispred sebe ima slatku muku. Za početak upisao se u povijest kao borac koji je najviše puta obranio titulu prvaka. Učinio je to protiv nizozemskog udarača Alistaira Overeema, Brazilca Juniora dos Santosa, i naposljetku protiv nadolazeće zvijezde iz Kameruna Francisa Ngannoua. Prije nego što je izgubio titulu protiv ondašnjeg prvaka poluteške kategorije ( ≤93 kg) , Daniela Cormiera, Stipe je nanizao šest pobjeda. Uz spomenutu trojicu padala su imena poput Marka Hunta, Adreia Arlovskog i prvaka kojemu je uzeo naslov, Brazilca Fabricia Werduma, čovjeka koji je bio glavni sparing partner Mirka Filipovića. Od njih šestorice čak četvorica su bili prvaci UFC-ove teške kategorije. Kakav niz pobjeda!

Daniel Cormier je pravi primjer “pound for pound” borca. Iako je nosio naslov prvaka u poluteškoj kategoriji, njegova prava težina varira oko 107 kg! Taj je preduvjet američki borac iskoristio kako bi objedinio naslove teške i poluteške kategorije pobjedom nad Miočićem. Podvig je to koji je u dvije “najteže” kategorije uspjelo još samo legendarnom veteranu, Amerikancu Randyju Coutureu, koji je u međuvremenu prešao na snimanje filmova (zapaženu ulogu je ostvario u “Plaćenicima”, a tumačio je i glavnu ulogu u “Kralju škorpiona”). Objedinjavanje naslova uspjelo je još Conoru McGregoru, B.J. Pennu, Henryju Cejudu, najkompletnijem i vjerojatno najboljem borcu u povijesti MMA-a, Kanađaninu Georgeu St. Pierreu ali sve redom u nižim kategorijama, te u ženskoj konkurenciji Amandi Nunes.





I što se iza brda valja? Pa ovisi koga pitate. Ako bi vaš sugovornik bio Daniel Cormier, vjerojatno bi odgovorio da je sljedeći Stipin takmac upravo on, iako je već dobio priliku dva puta. Mirovinu koja je bila najavljena nećemo spominjati jer DC se očito, kao ni naš Cro Cop, ne da iz kaveza. Priliku da još jednom zasja bi sigurno vrlo brzo i dobio da se u redu ne nalaze još dva borca. Jedan od njih je nadolazeći (iako je već poprilično nadošao) kamerunski gorostas za Fracis Ngannou, a drugi je neporaženi Jon “Bones” Jones. Ovo “neporaženi” je vrlo rastezljiv termin jer u statistici ima dva poraza premda ga nitko nije savladao. Prvi je “poraz” zapravo diskvalifikacija zbog nedozvoljenih udaraca u meču protiv Matta Hamilla, a drugi je zbog dopinga u meču protiv DC-a! Doping ćemo obraditi kasnije. Zanimljivo je da je Jon Jones DC-jeva crna mačka. u Dva susreta protiv DC-ja Jones je bio dominantan borac, a u drugom, povratničkom meču natjerao je DC-ja na suze! Dakle isti taj neporaženi borac pretendira na Miočićev pojas. Stipe već ima pobjedu protiv Ngannou i Cormiera, znamo kako ti mečevi izgledaju. Osobno bi volio vidjeti borbu upravo protiv neporaženoga Jonesa.

Da je uzvrat protiv Ngannoua malo vjerojatan, suptilno je natuknuo neslužbeni UFC-ov glasnogovornik, “Danina usta”, Chael Sonnen. On je u svojoj emisiji primjetio da Francis još nije spreman za uzvrat. UFC očigledno ima planove za velikog Kamerunca, vjerojatno će negdje u budućnosti “Predator” iz Afrike i postati UFC prvak teške divizije, ali ne još. Stipe je u naponu. Kakav respekt prema Stipi! Ostaju dakle dvije opcije. Sljedeća obrana naslova odigrat će se ili protiv Jonesa (koji je na društvenim mrežama zagolicao maštu svojih sljedbenika), ili će to ponovno biti Cormier, ali kako stvari stoje, to neće biti na UFC-ovom 245. po redu spektaklu u Las Vegasu, koji je zakazan za 14.12. ove godine. Osim što su borbe s DC-ijem po osobnom mišljenu i suviše ishlapjele, američki birac se pokazao krajnje nekorektnim prema Miočiću. Kada mu je oteo naslov prvo ga je stavio na “čeku”, godinu dana. Stipe se nije želio boriti s nikim osim s DC -jem za naslov, što je tražio to je i dobio. Druga stvar, DC se koristi prljavim trikovima, a to su udarci, odnosno ubodi u oči.

”Moja je namjera boriti se s njim što prije”, rekao je Cormier i predložio 14. prosinca.

No ubrzo je stigla odbijenica iz Stipina kampa. Prvo je sam Miočić za ESPN izjavio kako će se boriti kada opet mogao gledati na oba oka, ali i da jedva čeka novu obranu pojasa. Onda je njegov menadžer Jim Walter poručio kako je gotovo sigurno da Miočić neće u oktogon u 2019. godini.

”Gospodin Miočić zadobio je težu ozljedu mrežnice nakon više uboda prstom u oku u meču na UFC 241. Zdravlje i sigurnost našeg klijenta su nam najvažniji. Jedva čekamo da se vrati u sedmoj obrani titule, ali zdrav”, poručio je Walter.

Naime, njegova taktika da konstantno gura otvorenu šaku u Stipino lice, prema mnogima, Miočića je koštala poraza u prvom meču. Mnogi od tih dodira prstima završili su Stipi u očima, što suci nisu sankcionirali. Radio je to Cormier i u revanšu, ali ovaj mu put nije pomoglo.

Za tri tjedna Miočić ide na novi pregled oka kako bi se utvrdilo treba li mu novi tretman. Kada dobije odobrenje liječnika, tek onda počinje trenirati bez kontakata. Po svemu sudeći, borba Miočića u 2019. praktički je nemoguća.

To otvara jednu novu mogućnost o kojoj smo već pisali. UFC 245 je već bukiran borbama za naslov, a pored njih svoje mjesto na događaju je tražio DC, i prije njega Tony Ferguson! Borba između Tonya i Nurmagomedova je već otkazivana zbog razno raznih razloga čak četiri puta. U svakom slušaju ta borba, ako će se odigrati, ima prava prvenstva nad DC-jevim “mokrim snovima”. To je borba koju trenutačno svaki obožavatelj MMA želi vidjeti ponad svake druge. Svrstavam se među iste.

Summa summarum, odbijenica koju je DC dobio otvara mogućnost da po prvi puta vidimo dugo očekivani meč između Meksikanca i Dagestanca. I da Vas ne razočaramo obečanjem vezanim za doping kontrolu uunutar UFC organizacije. Koliko je Stipe Miočić bio omiljen, a koliko je debelo zaslužio pojas koji nosi, govori podatak o čak 44 kontrole na nedopuštene supstance kojima je Miočić do današnjeg dana bio podvrgnut! Ni jednom nije zabilježeno korištenje nedozvoljenih sredstava od strane USADA-a. Njegovi izazivač Ngannou pregledan je 35 puta, a Mirko Filipović…2 puta. Sapienti sat!