Cro Copov prijatelj želi borilački spektakl u Hrvatskoj: ‘Mirko stalno pita kad dolazimo’

Autor: Ivor Krapac

U godinama u kojima je Mirko Filipović bio u naponu snage, scena mješovitih borilačkih vještina nije bila baš jaka u Europi. Pamti se da je Cro Cop gradio svoj put u Japanu u tamošnjem Prideu, u velikim mečevima u kojima su, među ostalima, jaki rivali bili ruski majstor Fedor Emelianenko i Brazilac Minotauro, a kasnije je prešao puno zapadnije, u SAD, gdje je ulogu vodeće svjetske organizacije u mješovitim borilačkim vještinama preuzeo UFC.

Dio te priče je novi nalet prema hrvatskom tržištu, ali i šire, a s tim planovima, Lewandowski se dotaknuo i uloge koju može imati Mirko Filipović.

Obožavatelj i prijatelj

Poljak na čelu KSW-a je za Telegraf opisao kakve planove ima na tržištu koje mu puno znači.

“Uvijek ste bili jedna zemlja u kojoj su borbe u venama, u krvi. Dakle, isto kao i Poljska ustvari, znate? Mislim da se zato tako dobro razumijemo, borbene smo nacije, znate? Nema puno zemalja na svijetu koje proizvode dobre borce ili gdje se rode, znate, kao dobri borci. Tako da mi je drago, i zato volim cijeli Balkan”, rekao je Lewandowski Srbima.

“Kao što sam rekao, ranije smo radili jednu emisiju u Hrvatskoj prije COVID-a, ali ja samo razmišljam o tome, znate, doći natrag, čak i ako tržište nije veliko, znate, vaše zemlje nisu velike po broju stanovnika, ali ipak, vi se divite borbama, divite se samo borcima, to je veliko”, nastavio je Poljak, dodajući i kako vidi ulogu hrvatske legende koja i dalje promovira mješovite borilačke vještine.

“Veliki sam ‘fan’, a i dobar sam prijatelj s Mirkom ‘Cro Copom’ Filipovićem, pa je i on spomenuo – kada dođeš sljedeći put, sljedeći put, i tako dalje… Dakle, da, imamo sjajnog ambasadora tamo. Mirko će sigurno biti jedan od momaka. Sve moje akcije se vode, znate, prema Balkanu”, istaknuo je prvi čovjek KSW-a u razgovoru za Telegraf.

Govoreći o planovima, Lewandowski se prisjetio da je prije naleta koronavirusa KSW imao priredbu u Zagrebu. Bio je to KSW 51 u studenom 2019. kada je u Areni Zagreb sve izbliza pratio i Cro Cop, a sada se planira mogući povratak.

“COVID nas je zaustavio s ovom ekspanzijom i sada se vraćamo. Počeli smo sa Češkom, balkanskim zemljama, zašto se ne bismo vratili tamo?”, rekao je čelnik KSW-a.

“Najduža smo postojeća MMA federacija u Europi i mislim da osim toga, na svijetu su samo UFC i možda još par drugih koje su starije, tako da smo također jedna od najdužih postojećih na svijetu. Mi smo solidna tvrtka, 20 godina smo na tržištu, odnosno skoro 20 godina. Uz to, još uvijek smo atraktivni, to osobno smatram velikim uspjehom. Ove i prošle godine smo počeli s 12 događaja godišnje. Dakle, nakon tako duga dva desetljeća na tržištu i još uvijek atraktivni za publiku, mislim da je to nešto jedinstveno, posebno što ciljamo i na neke druge europske zemlje”, istaknuo je prvi čovjek KSW-a u razgovoru za srpski Telegraf.