CRO COP UŠUTIO KRITIČARE: Filipović odgovorio onima koji misle da je njegov video ponižavajući

Autor: I.L.

Mirko Filipović je na svojim društvenim mrežama podijelio video iz teretane gdje on, njegov sin Ivan te Ante Delija i Benjamin Šehić dižu kilažu od 190 kilograma.

Cro Cop uspio je podići tri puta, njegov sin jednom dok Delija i Šehić nisu uspjeli. Mnogi su komentarima optužili Mirka da je video objavio samo kako bi ponizio navedeni dvojac, a sada je objasnio poantu videa.

“Dragi prijatelji, video s ramenim potiskom je izazvao mnogo komentara, prijedloga, a vjerovali ili ne i sugestija da ne ponižavam dečke? Kao prvo, ti dečki su profesionalni borci, jedan ima 26 godina, drugi 31. Oba oko dva metra, jedan 125 kg, drugi 110 i bilo bi logično da čovjeka od 47 godina pregaze kao plitak potok!” napisao je u uvodu.

“Samo iz zafrkancije”

Pa nastavio: ” Ova vrsta izazova i na kraju krajeva zafrkancija treba poslužiti dečkima iz dvorane, ali i onima koji gledaju nakon objave kao motivacija i dokaz da se može ako se hoće. I da vide koliko je važna disciplina i upornost ako žele uspjeti o bilo čemu da se radi. A pogotovo u borilačkom sportu gdje je naše vlastito tijelo jedino oružje koje imamo i koje mora biti poput stroja.

Pa ja dan danas, svako jutro u devet idem u dvoranu i napravim za dobro jutro 100 zgibova, 200 dipsova i 300 čučnjeva i nakon toga skačem vijaču dvije runde po 11 minuta svaka (svako jutro radim različite varijante zgibova i dipsova). Nakon toga istezanje, tuš i proteini.

Navečer radim borilački trening. A zašto to radim? Jer me to čini sretnim, jer to volim i jer se nakon treninga odlično osjećam! U subotu snimamo novi izazov, pala je i oklada. Ante Delija i ja ćemo raditi leg press. Ja tvrdim da koliko Ante napravi ja ću napraviti duplo plus jedno ponavljanje. Radit ćemo sa 152 kg plus platforma koju guramo! Sad, hoću li uspjeti, to ćemo vidjeti. Ante će zapeti i dati sve od sebe, ali bogme ću i ja.”