CRO COP IZNENADA PREKINUO KARIJERU! ŠOKIRAO JAVNOST DETALJIMA: ‘Sad se moram boriti za život’

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena, Mirko Cro Cop Filipović odlazi u mirovinu! Šokantnu vijesti donio je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio i stvarne razloge zašto je ovaj put doista kraj.

“Gotovo je, nadam se da se neću rasplakati, ali to je to, slijedi mi neizbježna mirovina”, rekao je na početku Cro Cop.

“Imao sam moždani udar, krvarenje u mozak. Ja sam danas izašao iz bolnice i zato sam htio doći ovdje da ljudi vide da sam ja zdrav, imao sam nevjerojatnu sreću u nesreći, taj izljev je mogao otići i lijevo i desno. Imao sam disekciju vene, pukla je od mehaničkog podražaja. To nema veze s borbama, jednostavno vrat je bio preopterećen. Ja se sad moram boriti za život”, izjavio je Mirko i onda objasnio dijagnozu.

“Imao sam problema s vratom, jako me boljelo u zadnja dva-tri mjeseca. To sam primijetio dok sam vozio u rikverc Kad sam išao na magnetsku rezonancu, sve je bilo OK. Mislio sam da to tako mora biti, zarotirao sam glavu 10 puta u jednu stranu. Sljedeća tri mjeseca ne smijem ništa trenirati. Koji god trening radim, drugi moždani udar bi bio smrtonosan. Ja ću sad biti discipliniran, dobio sam lijekove koje moram piti i bit ću discipliniran”, rekao je Filipović.

“Nikad više u ring neću ući, ne smijem dozvoliti da me netko udari. Moram kontrolni magnet napraviti za tri mjeseca. Nakon toga ću ja trenirati i dalje, boks vreće. Što se tiče borbi, toga više nema. Nažalost, nitko nije htio ovakav kraj, ali tako je, to je život”, kaže naš borac.

Progonoza liječnika?

“Plan je da tri mjeseca uzimam lijekove, a moram izbaciti bilo kakav fizički kontakt”, rekao je Filipović.

Je li znao za to prije meča s Royem Nelsonom?

“Ne. Bolio me je vrat, nekad kad zakrenem glavu u jednu stranu 10 sekundi meni bi se zacrnilo pred očima. Rekao sam to dečkima, a oni bi mislili da umišljam. Dečki oko mene su mislili da se zafrkavam, ali su nakon nekih pet-šest sekundi došli do mene, digli su mi noge u zrak i odveli me u bolnicu. Zahvaljujem osoblju bolnice u Dubravi, doktoru Primorcu. Problem je kad se to dogodi što većina ljudi to pripisuje koječemu. U ponedjeljak navečer sam bio OK i velika većina ljudi to prehoda, ne uzima medikamente”, kazao je Filipović.

“Htio sam se osobno pojaviti ovdje. Nema na meni nikakvih posljedica. Nadam se da će tako i ostati, u borbe više nikad neću ići. Pet liječnika mi je to došlo ponoviti jer znaju kako sam ja umoran. Ja se mogu kockati i sa leđima i s koljenom, ali kad je mozak u pitanju to nije zafrkancija”, zaključio je Filipović.