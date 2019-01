CRO COP BRUTALO OPRAO SVEĆENIKA LOVCA: ‘Puška, pucanje, ubijanje iz zabave? Ne ide, da ga je*eš’

“Taman kad pomisliš da te više ništa ne može iznenaditi i razočarati, shvatiš da nije tako. Evo, čitam da je jedan naš dični biskup u lovu propucao drugog lovca. Jedan svećenik da sebavi lovom?”, napisao je Mirko Filipović na Facebooku o slučaju biskupa Vjekoslava Huzjaka koji je u lovu slučajno propucao drugog lovca.

“Kontrolirani lov je jednostavno nužan, koliko god on meni i mnogima bio oduran, ali da se tim bavi jedan svećenik, biskup. E to je stvarno sramota, jer sigurno taj lik nije bio zabrinut za usjeve svojih župljana ili za eko ravnotežu u svom području, već mu je to gušt i zabava, a staviti u istu rečenicu svećenik, puška, pucanje i ubijanje iz zabave, jednostavno ne ide pa da ga j….” dodao je Cro Cop, inače veliki ljubitelj životinja, koji je puno puta pomogao mnogim udrugama za udomljavanje pasa, a i sam je mnoge udomio i spasio.

Podsjećamo, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak (58) slučajno je propucao desnu natkoljenicu drugom lovcu iz Jastrebarskog koji je prebačen u bolnicu. Monsinjor Huzjak lovio je divlje svinje kod Lipovljana. Zajedno s drugim lovcima bio je na čeki i zapucao je čim je ugledao divlju svinju. Promašio je, divlja svinja je pobjegla, a zrno je završilo u lovčevoj natkoljenici. Nakon što ga je ranio, biskup je prvi dotrčao do lovca, a kasnije ga je posjetio u bolnici ispričao se.

Policija mu je do okončanja postupka oduzela lovački karabin i podnijela protiv njega kaznenu prijavu. Lov je u lovištu Lipovljani Opeke organizirao Šumarski fakultet.