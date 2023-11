Crnogorac šokirao nakon borbe: ‘Grizao sam ga, udarao u genitalije’

Autor: Dnevno GIŠ

Borba koju je regionalni MMA čekao dvije godine, revanš između Vase Bakočevića ‘Psiha’ i Francisca Barrije ‘Croate’, sinoć je u Beogradu drugi put otišao na stranu našeg borca.

Barrija je u drugoj rundi iskoristio trenutak kada je Bakočevića zaključao u stražnje gušenje i tako nakon Šibenika još jedom je pokazao dominaciju nad crnogorskim borcem.





Nakon meča Bakočević je priznao kako je tijekom borbe namjerno provocirao Croatu, što mu je bio i plan te je pohvalio suca da nije prekinuo borbu, unatoč njegovim niskim i pokvarenim udarcima.

Šokantno priznanje

“Bitno je da se dobro zabavimo. Zamalo sam završio meč u 2. rundi kad sam ga imao u nokdaunu, ali preživio je debeli, svaka čast. Ispričavam se timu jer sam ga izdao po tko zna koji put. Ništa ništa nisam slušao. Došao sam s namjerom da ga ugasim k‘o žarulju pa me malo ponijelo.

“Svaka čast sucu što me nije diskvalificirao nego mi je oduzeo bod i to dvaput. Grizao sam, udarao glavom, udarao u genitalije koljenima i šakama i vrijeđao ga od prve do zadnje sekunde. To sam i planirao”, izjavio je Bakočević nakon borbe.

Iako zadovoljan pobjedom Francisco Barrija ‘Croata’ bio je iznenađen što je sve bio spreman napraviti Bakočević u ringu ne bi li došao do pobjede.









“Je*o mi je mater, četiri puta udario me glavom u glavu, a dvadeset puta udario me u jaja. Znao sam da meč ide na moju stranu i to je to. Mogu ga tući koliko treba, ne može mi ništa, pokazao sam da sam bolji. Možemo odraditi i trilogiju, moram hraniti obitelj”, rekao je ‘Croata’ nakon gušenja ‘Psiha’.