CRNOGORAC SE OBRUŠIO NA HRVATE ZBOG OLUJE I TRAKTORA: ‘Zamislite vi što priča majmun, možete li to vjerovati?’

Autor: Dnevno GIŠ

Vaso Psihopata Bakočević okušao se u karijeri MMA borca tijekom koje je imao prilike boriti se i protiv hrvatskih boraca, a jedan od najdražih Hrvata mu je sigurno Filip Pejić s kojim se intenzivno vrijeđao preko društvenih mreža ovog ljeta.

Inače Vaso je odustao od MMA nakon što je poražen od Brazilca Maxa Dennera nakon samo 90 sekundi, a nakon toga prebacio se u borbu bez rukavica, gdje je bez nekih problema pobijedio jednog glumca iz Poljske.

No vratimo se mi Bakočeviću i Pejiću koji je po riječima crnogorskog borca, nakon što ga je ovaj zvao na borbu počeo lijepiti traktore na objave na društvenim mrežama i pozivati se na Oluju.





Baš se k**či

Tako je nakon što ga je Pejić odbio za borbu, Vaso je odlučio odgovoriti na sebi svojstven način.

”Ja ne znam odakle nekim ljudima samopouzdanje. Da vidite vi to ku**enje, morate paziti kako se njima obraćate. Uzet ćemo za primjer Filipa Pejića. Našeg prijatelja iz Zagreba. Znači Filip Pejić u posljednjih šest mečeva ima pet poraza”, započeo je Vaso pa nastavio:

“Lik se bori jednom do dvaput godišnje, u tih pet poraza on je uspio i biti nokautiran, i udavljen, uspavan i tako isprebijan da se ne bori već godinu dana jer ga je posljednji protivnik poslao na rekonstrukciju lica. Pazite sad ovo, taj lik se kurči. Izazovem ja Pejića i meni lik odgovori ovako: ‘Ma kakav superfight, što ćeš ti sa mnom?'”, što je razljutilo Vasu Psihopata.

“Pejiću, ja ne znam što je s tobom. Ja ne znam drogiraš li se ti, što si ti umislio? Prijatelju, ti trebaš moliti meč sa mnom. Kaže – ima neke druge planove. Kakve planove, Pejiću, majke ti, nećeš se valjda vraćati u UFC? U KSW imaš rekord 1-5, ali borio si se s ozbiljnim borcima”, obrušio se na hrvatskog borca Crnogorac.









Naljutili ga traktori

”Pošto Pejić nema gram mozga, netko iz njegove ekipe tko ima, vjerojatno Dražen Forgač, ga je posavjetovao da treba uzeti meč sa mnom jer tu nema što izgubiti. Zatim me je prozvao, onda su to svi prenijeli i ljudi su komentirali, neki za mene, a neki za njega. Onda je Pejić ljudima u komentare stavljao traktore, što nisam shvaćao, a onda su mi rekli što to znači”, nastavio je Bakočević monolog na svojem YouTube kanalu pod nazivom “Psycho TV”:

“Znači, Pejić se sprda i poziva na Oluju koja je bila 1995. Kako su Srbi na traktorima bježali iz Hrvatske. Vjerujte mi sad, moja glava to shvatiti ne može. Da se ti kao nekakav vrhunski sportaš sprdaš s nekim stvarima. Imamo jednog Pančija, inače hrvatski MMA borac Francisco Barrio Croata, čiji se otac Argentinac borio u domovinskom ratu i koji je pobijedio Vasu u Šibeniku dok je ovaj provocirao gledatelje zbog zviždanja, jednog majmuna, koji je u najavi našeg meča rekao da pravi Hrvat ne može navijati za Vasu jer su Crnogorci napali Dubrovnik. Zamislite vi što priča majmun, možete li to vjerovati? On i Pejić, trećeg ne znam. Više-manje smo dobri sa svima iz ATT kluba iz Zagreba. Ti momci su odlični, od Forgača i Dropca i one mlađe djece, onda imate dva izroda kao što su Pejić i Panči koji pričaju o ratu”, rekao je Vaso pa zaključio:









“Pejić je izrazio želju da se borimo u Osijeku u desetom mjesecu, do tad će se valjda oporaviti jer mu je lubanja pukla. Ne može, Pejiću, ne radi se meni deseti mjesec. Idem na Maldive. Ti ćeš mene čekati i moliti za meč”, slavodobitno je zaključio Vaso Psihopata.