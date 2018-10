CORMIER PONOVO POPLJUVAO MIOČIĆA! Je li ovime zauvijek uništio prijateljstvo?

Aktualni UFC-ov prvak u teškoj kategoriji Daniel Cormier za dva tjedna brani naslov protiv Derricka Lewisa. Mnogi su se pobunili zbog toga jer vjeruju da je priliku za revanš trebao dobiti Stipe Miočić, a DC tvrdi kako u ovom trenutku ne vidi smisao te borbe. Razlog je što u borbi s Miočićem nema zarade, jer američki Hrvat ne pristaje na trash-talk kojim bi nabrijao Amerikance na borbu.

Ipak, posljednjih dana Miočić sve više provocira Cormiera na Twitteru, pa on polako mijenja mišljenje o revanšu.

“Nikada nisam rekao da se bojim Stipe, kunem se da se ne bojim Miočića. Zašto bih ga se bojao? Samo mi meč protiv njega nema nikakvog smisla u ovom trenutku. Nemam problema da se u budućnosti ponovno borimo. Nije da mi je to bila najteža moguća borba”, kazao je pomalo podcjenjivački Cormier za MMA Weekly.

“Drago mi je da je napokon postao glasan jer, do vraga čovječe, da je to činio od početka, možda bi i zaradili nešto. PPV (pay-per-view ) nije bio tako dobar pa nismo zaradili puno novca. Očito je što prodaje priču. Možda posljednjim ispadima osigurava naš meč u budućnosti”, dodao je DC.

Komentirao je i Stipine nedavne riječi da je bio bolji sve do nokauta:

“Mislim da je to glupost. Rekao je da je to prvi i zadnji put da ću ga pobijediti. Pa nije da me rasturao u kavezu. Kaže da je pobjeđivao, a ja sam ga pogađao čistim udarcima. Bila je to podjednaka runda, a onda sam ga nokautirao”, zaključio je.