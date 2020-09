CORMIER OBJAVIO VELIKU VIJEST! ‘Bio je to Miočićev trenutak, zašto bih to učinio?’

Daniel Cormier i službeno je objavio ono što je najavljivao uoči meča protiv Stipe Miočića – bila je to njegova posljedna borba u UFC-u.

‘Više se neću boriti. Nakon meča sam Joeu Roganu rekao da me zanimaju samo borbe za titule, ali ne mogu zamisliti da bih s porazom došao u priliku napasti pojas. Izgubio sam dvije borbe zaredom po prvi puta u karijeri. Treba shvatiti kad je vrijeme za to. Recimo, jedan od razloga zašto me Stipe pogodio onom desnom rukom je taj jer sam ostario’, rekao je Cormier, prenosi Fightsite.hr.

‘S 41 godinom borio sam se protiv teškaškog prvaka svijeta i izgubio 3-2 u rundama i to tako da zam zaista želio pobijediti. I dalje vjerujem da mogu pobijediti Stipu Miočića, ali svaki dan koji prođe ne ide u moju korist.’

Objasnio je Cormier zašto to nije učinio odmah nakon borbe.

‘Izgubio sam tu borbu i bio je to Stipin trenutak. On je prvak. Zašto bih to učinio? Ako se lik poput mene umirovi tamo u Octagonu, onda je to nešto o čemu će ljudi pričati. Da sam kojim slučajem u kavezu skinuo rukavice, to bi bilo kao da sam ukrao njegov trenutak. A to mi nije bila namjera. On je pobijedio. Dobro je odradio svoj posao i zaslužio je da mu te večeri podignu ruku.’