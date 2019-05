‘CIA NIJE DALA THOMPSONA!’ Hrvatski boksač na povratku iz SAD-a odgovorio na pitanje seli li se trajno u Ameriku

Autor: Dnevno.hr

Vratio se hrvatski boksač Filip Hrgović iz Sjedinjenih Američkih Država gdje je imao prvu od pet ugovorenih borbi s agencijom Matchroom. Nju je uspješno odradio i za samo jednu minutu u Washingtonu matirao Grega Corbina. Po povratku u Hrvatsku obratio se novinarima.

“Opet se dogodio sličan scenarij, protivnik je trebao biti dobar izazov, ali legao je u 60 sekundi. Ispada da su doveli neku kantu za nabijanje, da su potplatili protivnika da padne. Moram se malo usporiti, pogoršati da ta konkurencija, koja nije toliko loša, dođe do izražaja. Bit će da je u tome problem”, bio je dobro raspoložen Filip Hrgović.

Rekao je koga bi volio imati za sljedećeg suparnika.

“Želio bih neko veliko ime iz svijeta boksa, poput Dereka Chisore, Josepha Parkera, Aleksandra Povetkina, Carlosa Takama, nekoga tko je u samog vrhu, jer ću tako izvući najbolje od sebe. Najbolji sam kad su najopasniji ispred mene. Onda je trening kamp puno žešći, svaki je trening ubitačan, jedino tako mogu izvući najbolje od mene. Bit će to teško dogovoriti jer nikom nije u interesu izgubiti od klinca s osam mečeva.”

Hrgovićevih sljedećih nekoliko borbi bit će u Americi ili Velikoj Britaniji jer je potpisao je ugovor s Matchroom Boxingom na pet borbi. A kao mogućeg protivnika spominjalo se i Engleza Joea Joycea (33), od kojega je izgubio kao amater 2013. u Svjetskoj boksačkoj ligi.

“Htio bih ga. On je ime koje je u samom svjetskom vrhu, svi znaju da je jako opasan i da je budućnost kategorije, kao i ja, među olimpijcima su koji dolaze. S te poslovne strane, nije to previše pametan potez jer smo obojica na početku i nekom bi se ta nula okaljala u omjeru i karijera bi mu krenula nizbrdo. Ni za mene ni za njega to nije dobro. Realnije i pametnije je da se taj meč dogodi poslije, ali volio bih se s njim boriti baš zbog poraza u amaterima i jer je jedan od najboljih.”

Zasmetalo ga je što uoči meča protiv Corbina nisu pustili njegovu ulaznu pjesmu “Geni kameni” Marka Perkovića Thompsona.

“Čak ni glavnoj zvijezdi eventa nisu pustili ulaznu pjesmu. Inzistirao sam na tome prije borbe, spomenuo sam i promotoru i svi su se iznenadili. Idući put ću pričekati i neću izaći prije nego što puste “Geni kameni”. Žao mi je što nisu pustili hrvatsku pjesmu usred Washingtona. Možda su preveli tekst i CIA je intervenirala.”

Prije dva mjeseca u javnost je izašla njegova izjava kako se trajno seli u Ameriku, ali Filip je to brzo opovrgnuo. I ovaj put dotaknuo se te teme.

“To je malo izvučeno iz konteksta. Ispalo je kao da sam prodao svu imovinu i ne vraćam se. To nije točno. Potpisali smo ugovor s Matchroomom, idući mečevi će biti u Americi i prirodno je da ću tamo biti dulje vrijeme. Možda se za sljedeće mečeve neću vratiti u Hrvatsku i ostati tamo. Ne odlazim iz Hrvatske”, podvukao je Hrgović.