‘ČETIRI PUTA SU REKLI DA ĆE UMRIJETI, A MI SE I DALJE BORIMO’: Teški dani za legendarnog ‘Tigra’ Cikatića

Legenda borilačkog sporta i jedan od najvećih u povijesti kickboksa i tajlandskog boksa, Branko Cikatić (64), sve do prije godinu dana živio je zdrav život, uživao u životu, trenirao mlade borce i bavio se sportom.

No, onda je preko noći teško obolio i u svibnju prošle godine završio u bolnici iz koje je otpušten tek prije desetak dana. U proteklih devet mjeseci Cikatiću je život nekoliko puta visio o koncu. U bolnicu je stigao s teškim oblikom plućne embolije, borio se i sa sepsom, a u međuvremenu mu je dijagnosticirana Parkinsova bolest, zbog koje je i dalje prikovan za krevet.

Život se promijenio i njegovoj obitelji, supruzi Ivani Davidovski Cikatić (43), kćeri Luciji (19) i sinu Bruni (16).

“Čak četiri puta mi je rečeno da mi suprug neće preživjeti. Liječnici na Svetom Duhu, gdje je ležao do povratka kući, savjetovali su me da ga smjestim u dom za starije i nemoćne, no to nije dolazilo u obzir”, rekla je supruga Ivana koja vjeruje da će se njezin suprug oporaviti.